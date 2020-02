Oblak "El Liverpool es favorito, pero no por ello vamos a bajar los brazos"

? El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, aseguró que el Liverpool, por su trayectoria del último año, es "merecidamente el favorito" de la eliminatoria, pero que no por ello van a "bajar los brazos" ante ellos y dejar que "hagan lo que ellos quieran". "Un equipo que en el último año casi no ha perdido un partido es merecidamente el favorito. Lo que queremos es hacer el mejor partido posible, el mejor partido de la temporada, y llegar vivos al segundo encuentro. Hay que hacerlo lo mejor posible para enfrentarnos al Liverpool, y más en el estado de forma que está", declaró en rueda de prensa. El guardameta esloveno recalcó la importancia de no encajar goles.