Suspenden el Duatló de Can Picafort por "desavenencias entre Ajuntament y Policía Local"

El Duatló Sprint Can Picafort, que estaba programado para el domingo 23 de febrero, no se disputará. Así lo confirmó ayer Miquel Ensenyat, organizador de la prueba, quien señaló a través de una nota de prensa que "después de 12 años montando pruebas en nuestro municipio (...) este año el duatlón de Can Picafort no se celebrará debido a problemas internos entre el Ajuntament y la Policía Local, haciendo estos un informe de seguridad negativo de la prueba, al no garantizar la seguridad de los participantes".

"Hemos dedicado muchas horas para que los duatlones y triatlones sean un referente para vosotros", añade en su comunicado, dirigido a los deportistas. "Pero si no hay colaboración entre todos los implicados no es viable montar carreras", agrega Ensenyat.

Por su parte, en la Federación Balear lamentaron la suspensión y mostraron su disconformidad con la situación: "Desde la Fetrib, entendemos que todo el personal organizativo y sobre todo de seguridad como la polícia, guardia civil, etc., indispensable para estos eventos, tenga un salario y retribiciones dignas condicionadas a la labor que desempeñan, pero en cambio, no compartimos que utilicen nuestro deporte como medida de presión y chantaje para un negociado de retribuciones, cuando se debería anteponer el dialogo y el consenso entre las partes, evitando el perjucio a terceros".