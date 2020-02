Manix Mandiola: "Perder dos puntos por un posible penalti es una lástima"

Se lamentaba Manix Mandiola, al término del partido ante el Coruxo, de que la Segunda B no esté controlada por el videoarbitraje. "Es una pena que no haya VAR", reconocía el técnico del Atlético Baleares, en clara referencia al penalti señalado a José Peris por derribo a Mateo en el interior del área. "Perder dos puntos por un posible penalti es una pena", indicaba el de Eibar, quien reconocía que Peris le había comunicado que no tocaba al jugador: "Peris me dice que no es penalti. Con lo que cuesta marcar y ponerse por delante, es una pena".

Más allá del penalti, el preparador blanquiazul no restaba méritos al rival: "Ha sido un partido igualado. Esperaba algo así. Un encuentro que podíamos haber ganado e incluso haber perdido, no le quito mérito al rival".

El Baleares afrontaba el encuentro con numerosas bajas. El técnico vasco tiraba de fondo de armario para plantarle cara al rival. "Al final el fondo de armario de un equipo te hace llegar a un objetivo u otro en la temporada. Para este partido se nos han acumulado muchas baja y hemos tenido que improvisar un poco las posiciones, pero la actitud de los jugadores ha estado a la altura de lo que esperaba", resumía.

Cuestionado por los resultados del resto de rivales directos, Mandiola hizo hincapié en su discurso habitual. "Hace poco íbamos segundos, ahora vuelve el Atlético a serlo. Antes le llevábamos seis puntos, esto es cambiante y es una carrera de fondo. Estamos preparados para ello", reconocía.

Guillem Vallori, quien ayer regresaba al once titular del equipo, tras dos encuentros visionando el partido desde el banquillo, también cuestionó la decisión del árbitro a la hora de señalar pena máxima: "Sabíamos que sería un partido complicado. Hemos hecho una buena primera parte, sin que nos hayan generado peligro. En la segunda nos hemos puesto por delante, pero nos han empatado de penalti dudoso precedido por una falta a Aurtenetxe. Si miramos los resultados es un buen punto".

Sobre su suplencia en los últimos partidos, Vallori señaló sentirse "contento por volver a jugar". "La titularidad cada domingo puede cambiar. Si la semana que viene juego, lo daré todo y si no, a aportar desde el banquillo", zanjó.