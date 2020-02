El B the travel brand no levanta cabeza

El B the travel brand está inmerso en el peor momento de la temporada, como reconoció su técnico al acabar el encuentro. Su tercera derrota consecutiva así lo indica. La dinámica de resultados y de juego es claramente negativa. Este domingo en Son Moix se volvió a repetir la misma historia, la de un equipo que quiso, pero no pudo, la de un equipo que repitió errores y que no encontró soluciones. Más de lo mismo (64-75).

El Cáceres hizo méritos para ganar, fue superior a los locales, jugó un partido serio y destacó su sólida defensa (capturó 14 rebotes más que el equipo mallorquín), contra la que el B the travel brand se estrelló. El Palma, con problemas ofensivos y desacierto en el tiro (19 % en triples) desaprovechó la escasa participación de Joseph, jugador referente en la pintura, por molestias físicas y la lesión en el primer cuarto de Zubizarreta, uno de los dos directores de juego de los extremeños. El conjunto mallorquín, que baja a la quinta posición en la clasificación de la LEB Oro, tiene la rara virtud de hacer buenos a los rivales mediocres y hacer extraordinarios a los buenos.

Los de Ciutat, como suele suceder, salieron fríos y muy fallones. Anotaron sus dos primeros puntos transcurridos cuatro minutos de juego y en el ecuador del período el electrónico marcaba un preocupante 2-14. Alonso pidió minuto y la reacción se produjo, coincidiendo con la lesión de Zubizarreta, conducida por Bropleh, Stainbrook y Quintela. Acabó el cuarto con un esperanzador 18-16.

Fue un espejismo. En el segundo período Cáceres siguió mostrándose sólido y también superó a los locales. Alonso fue fiel a sus principios. Sentó a los tres jugadores revulsivos con el fin de mantener la intensidad, pero no salió bien. Sólo en dos ocasiones, 22-20 y 27-26, el B the travel consiguió aventajar a los cacereños. Se llegó al descanso con un 31-36.

El paso por el vestuario mejoró ligeramente al conjunto local. El técnico de los palmesanos puso en cancha a los dos bases y construyó su juego a partir de balones interiores a Stainbrook, pero al cometer su tercera falta, fue al banquillo. Cáceres presentaba problemas en la dirección de juego cuando su único base, Úriz, estaba descansando en el banco (45-47).

Restaban diez minutos y el partido estaba abierto. La buena defensa visitante y el desacierto ofensivo local (Bertone, autor de 10 puntos en este cuarto, era el más clarividente) hicieron que la victoria fuera decantándose progresivamente hacia el cuadro extremeño y a falta de cuatro minutos el B the travel perdía de trece. Se jugó entonces con más corazón que cabeza y con el mismo desacierto y terminó el encuentro con la victoria visitante por 64-75.



"El peor momento de la temporada"



Félix Alonso, técnico del B the travel, lamentó los errores de su equipo: "Los jugadores defensivamente y a nivel de entrega han estado muy bien, pero a nivel ofensivo estamos con muchas dudas y ese manojo de nervios que ahora somos hace que ofensivamente tengamos mucho desacierto. Ha sido nuestro mayor problema. Es el peor momento de la temporada". El leonés reconoció que "no" habían "jugado bien". "Tenemos una falta de equilibrio entre nuestro juego interior y exterior, dependemos mucho del acierto, pero no es algo nuevo, lo venimos arrastrando durante toda la temporada", dijo. Y terminó hablando de la crisis institucional: "Lo que pasa fuera de la pista no ayuda, es evidente, son circunstancias que no benefician ni al equipo ni al club. Los dos terremotos que ha habido estas dos semanas no ayudan al equipo".