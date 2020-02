El Atlético Baleares no quiere excusas ante el Coruxo

El Atlético Baleares quiere dar un golpe sobre la mesa este mediodía en el campo del Coruxo (12 horas / IB3 Tv). Salpicado por numerosas bajas, pero con la intención de no frenar su racha de victorias, el conjunto blanquiazul afronta la vigésimo quinta jornada de competición ante una de las revelaciones del campeonato y uno de los equipos más en forma de la categoría.

El partido ante el Coruxo no llega en el mejor momento para los balearicos. Manix Mandiola afronta la complicada cita con media docena de bajas en el equipo. A las ya conocidas de Jorge Ortiz y Samuel Shashoua, se suma la ya segura de Jordan Holsgrove. El escocés tiene un fuerte dolor en el pie y está siendo examinado por los servicios médicos del club para tratar de esclarecer el tratamiento y tiempo exacto de recuperación. A eso hay que añadir que Alberto Villapalos está sancionado y que Manu Herrera no llega a tiempo y David Haro no ha podido entrenar durante toda la semana.

El de Eibar viaja a Pontevedra con lo justo, solo dieciséis jugadores, pero con la intención de seguir poniendo tierra de por medio con sus máximos perseguidores, UD Ibiza y Atlético de Madrid B. El conjunto blanquiazul suma tres victorias consecutivas y, pase lo que pase durante el fin de semana, seguirá una jornada más liderando el Grupo I de la división de bronce.

El Coruxo ocupa puestos de play-off en la tabla (4º). Tras perder el pasado fin de semana en Can Misses, los gallegos quieren dar continuidad a su buena racha en esta segunda y no descolgarse de los puestos de promoción a Segunda División. Los de Michel Alonso suman en O Vao seis victorias y cinco empates y solo han sido superados en una ocasión.

En el partido de la primera vuelta, correspondiente a la jornada seis, los blanquiazules ya se impusieron al Coruxo en el Estadi Balear con tantos de Ortiz y Gabarre. Desde entonces el rival ha mejorado mucho y es una de las grandes sorpresas de la temporada.