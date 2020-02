Riera: "¿División en el club? No ayuda en nada ni a nadie"

Jordi Riera se encogió de hombros cuando fue preguntado ayer sobre cómo vive la división que existe en el B the travel brand entre la parte que representa el máximo ejecutivo Gabriel Subías y la directiva que encabeza el presidente Guillem Boscana. "No es una situación fácil, podría negarlo, pero no lo haré. No ayuda en nada ni a nadie, más bien lo contrario, ya que eso sale más allá del entorno interno del club", dijo en primera instancia el gerente de la entidad antes de mostrar un tono conciliador. "Siempre he creído en el debate y que las sociedades son plurales, por lo que puede haber discrepancias, pero siempre he creído en una mesa y dos sillas para encontrar la mejor solución, ya no solo a nivel personal, sino para el proyecto", subrayó.

Riera insistió en su discurso en que la ambición del proyecto sigue intacta, a pesar de la guerra interna y de que el equipo no está al nivel esperado. "Nosotros tenemos un compromiso personal y profesional con una idea de hacer las cosas y si estamos aquí es porque seguimos con la idea de ascenso deportivo a la ACB, pero sobre todo con el objetivo de crear una marca e identidad en la que todos los clubes de la isla sientan que forman parte de ella", resaltó.

El también director deportivo quiso transmitir calma a pesar de que en el club se han producido cambios en los últimos días, como prescindir de la responsable de prensa, así como también el recorte de gastos en los desplazamientos, ya que viajarán dos personas menos. "Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad y de ilusión hacia esta temporada que todavía no ha terminado. Ha habido ajustes en el club, es un proceso de adaptación y ninguna parte queda descubierta, esto no es fruto de ninguna situación de alarma", señaló. Además, aseguró que la comisión ejecutiva del club no le ha "comunicado" que deban 'cortar' a ningún jugador y aprovechó para hacer autocrítica acerca de los resultados del equipo. "Evidentemente todavía no hemos dado con la tecla para dar el mejor rendimiento de los jugadores y del conjunto", finalizó.