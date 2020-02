Alonso: "El primero que no está al nivel es el entrenador"

Félix Alonso es de los que se pone en la primera línea de fuego. El entrenador del B the travel brand pronunció un discurso autocrítico acerca de la decepcionante marcha de su equipo. "Llevo aquí dos años y tres meses y ya me conocéis. Siempre protejo a los jugadores y lo haré de aquí hasta el final. El primero que no está al nivel que se espera es el entrenador y a partir de ahí la responsabilidad es que los jugadores rindan al máximo. Ese es mi trabajo", se explayó ante los periodistas en la previa del duelo ante el Cáceres de este domingo a las 18 horas en Son Moix. El leonés prefiere ver la botella medio llena. "Tenemos muy claro que esto no se ha acabado y que seguimos vivos. El año pasado estábamos mucho más jodidos e hicimos un esprint final a falta de ocho jornadas que nos dejó terceros y a las puertas de la ACB. Los equipos pasan por malos momentos, pero estoy plenamente convencido de que lo haremos bien", señaló.

De hecho, el preparador reclamó no pensar en las posibilidades de ser primero, posición que ocupa el Valladolid y que tiene tres victorias -cuatro con el basketaverage- de ventaja respecto a los mallorquines: "Matemáticamente tenemos opciones, pero creo que no sería muy inteligente plantearnos que ese debería ser el objetivo. Tenemos que recuperar nuestra esencia, nuestro juego, empezar a ganar partidos de manera sólida e ir poco a poco. Y luego ya veremos. Nuestro foco tiene que cambiar un poco y eso será beneficioso".

Alonso aplaudió el respaldo del consejero ejecutivo Gabriel Subías a pesar de los malos resultados: "Siempre he sido crítico con mi trabajo. Estoy agradecido por la confianza que tienen en mí porque las sensaciones que desprendemos en algunos momentos no son las que se esperan de nosotros y esto puede motivar dudas, pero estoy igual de tranquilo que si no tuviera ese apoyo". Por último, el técnico desconfía del Cáceres, noveno clasificado. "Es un equipo muy duro. Juegan con mucha energía, con una línea exterior peligrosa y con pívots rocosos. Es algo que tenemos que igualar", destacó.