Sastre: "Balears ha respondido a la perfección"

La selección balear de Tercera División volvió a hacer historia este pasado miércoles al clasificarse para la fase final, a la que acceden los cuatro mejores combinados de España, de la Copa Regiones UEFA. Esta comunidad acudirá por segunda vez a la ronda final –la primera fue hace diez años en Galicia, siendo eliminada por los anfitriones desde el punto fatídico– y demuestra el gran nivel que existe en Balears, que ha mejorado mucho en los últimos años.

El conjunto que dirige Jaume Sastre eliminó a La Rioja por un contundente 0-4 en la fase intermedia y a Navarra y Cantabria en la primera ronda. "Tenemos un buen grupo, esta es la verdad", dijo ayer Sastre, que añadió: "Estamos muy felices de habernos clasificado para la ronda final ya que este era uno de nuestros objetivos de cara a esta edición. Hemos confeccionado un grupo muy competitivo y la verdad es que ha respondido a la perfección".

Los componentes de las selecciones que participan en este torneo deben de cumplir tres requisitos principales: No haber sido nunca profesionales, llevar dos años en la categoría y el club al que pertenecen no debe ser un filial. Eso sí, no hay tope de jugadores de un mismo equipo.

"Los elegimos con cuidado para hacer un conjunto que pueda ganar la Copa, que nos hace mucha ilusión. Tenemos aún la espinita clavada de cuando Galicia nos eliminó en las semifinales por penaltis", comentó el entrenador. Sastre recalca que no solo importa la calidad del futbolista: "Antes de convocar a un jugador hablo con su club y técnico. Luego con él. ¿Qué buscamos? Que tenga ilusión en jugar y en defender los colores de su comunidad. Quiero un grupo de amigos. Al respecto quiero agradecer el gran apoyo de todos los clubes y de la Federación, en especial de Miquel Bestard".

La fase final se jugará la primera semana de abril en un lugar aún por decidir. "Los rivales son Andalucía, Extremadura y Galicia. Si puedo elegir me quedaría otra vez con los gallegos, que aunque han eliminado a Euskadi, les hemos visto jugar", añadió.