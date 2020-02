Alberto Gil: "Será una carrera de fondo con el Ibiza y el Atlético B"

El extremo del Atlético Baleares Alberto Gil espera "una carrera de fondo" entre los tres aspirantes al título de campeón de aquí a final de temporada. "El Atlético B es un filial atípico, comete pocos errores y lleva una gran temporada a pesar de haber perdido dos partidos seguidos. Será una guerra larga junto al Ibiza. Estamos ahí los tres que peleamos por el primer puesto y será una carrera de fondo", destacó.

El futbolista valenciano vive su mejor momento de la temporada, siendo titular en las últimas jornadas y aprovechando la ausencia por lesión de Jorge Ortiz para destacar en cada encuentro. "He trabajado duro para jugar de inicio e intento aprovechar la oportunidad y que Manix siga confiando en mí y cada fin de semana sea más titular. Agradezco cómo me anima la afición y por ellos siempre tengo esa carrera de más y estoy muy contento de que me quieran", subrayó en declaraciones recogidas por el club.

Por otra parte, además de las ausencias seguras de Villapalos, por sanción, y de Ortiz por lesión, Mandiola tiene la duda de Haro y Manu Herrera, que se recuperan de sus respectivas molestias.