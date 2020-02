Alberto Gil: "Será una guerra larga con el Ibiza y el Atlético B"

El extremo del Atlético Baleares Alberto Gil espera "una carrera de fondo" entre los tres aspirantes al título de campeón de aquí a final de temporada. "El Atlético B es un filial atípico, comete pocos errores y llevan una gran temporada, a pesar de haber perdido dos partidos seguidos y será una guerra larga junto al Ibiza. Estamos ahí los tres que peleamos por el primer puesto y será una carrera de fondo", ha destacado.

El futbolista valenciano vive su mejor momento de la temporada, siendo titular en las últimas jornadas, aprovechando la ausencia por lesión de Jorge Ortiz. "He trabajado duro para jugar de inicio e intento aprovechar la oportunidad y que Manix siga confiando en mí y cada fin de semana sea más titular. Agradezco cómo me anima la afición y por ellos siempre tengo esa carrera de más y muy contento de que me quieran", ha subrayado en declaraciones a su club.

Sobre el último encuentro ante el Pontevedra en casa, Gil destacó el factor Estadio Balear como clave para lograr la remontada: "No fue fácil remontar al Pontevedra, un rival duro que ya hizo un buen partido ante el Ibiza. Se pusieron por delante, pero el equipo tiene mucha confianza al jugar en el Estadio y le dimos la vuelta para conseguir tres puntos".

Este domingo el conjunto blanquiazul se mide al Coruxo, que viene de perder ante el Ibiza pero con un gran racha de puntos en Liga. "No va a ser nada fácil ganar en Coruxo, pero sabemos que fuera de casa tenemos que hacer mejor las cosas como en Sanse y ese es el camino", ha puntualizado.