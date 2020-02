El exdirector deportivo del Granada admite que oyó "rumores" sobre amaños

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Granada desde 2009 a 2016, ha afirmado en el juicio del caso Osasuna que en el final de la temporada 2013/2014 "se hablaba de hipótesis, de rumores, de posibilidades" en relación con posibles amaños y ha asegurado que si hubiera tenido "información directa" sobre hechos de este tipo la habría comunicado al presidente de su club.

Cordero, que ha declarado como testigo, ha señalado que, "a final de temporada, muchos años en los equipos que están implicados por la lucha del descenso, en la zona de jugadores, de vestuarios, donde realmente está el miedo, por que no puedas tener trabajo, se genera un ambiente, verdad o no, en el que cada uno intenta decir cosas para quedarse más tranquilo y aflorar sus nervios". "Los jugadores lanzan comentarios, rumores", ha dicho.

Así, ha señalado que se comentaba que había que "tener cuidado" por que el Betis podría llegar descendido a la última jornada de la Liga, en la que se enfrentaría a Osasuna, rival del Granada por la permanencia. En ese sentido, ha recordado que mantuvo una conversación con el entonces presidente del Granada, Enrique Pina, que se comentaba entre los jugadores que "teníamos que tener cuidado, que el Betis no se jugaba nada y que Osasuna podía moverse". Cordero ha señalado que la rumorología sobre posibles amaños era similar a la temporadas anteriores.

Enrique Pina dijo en el juicio del caso Osasuna que en aquella época trasladó información al presidente de la Liga, Javier Tebas, de que el club navarro podría estar moviéndose para posibles amaños afirmando que la información le procedía de su director deportivo.



El delegado del Getafe no lo conocía

Por su parte, Jesús Mantilla Gutiérrez, delegado de equipo y de campo del Getafe en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014, ha afirmado en el juicio del caso Osasuna que no tiene conocimiento de posibles amaños de partidos y que en una ocasión el entonces gerente de Osasuna, Ángel Vizcay, le preguntó si el Getafe había recibido una cantidad por perder contra Osasuna en Pamplona. "Yo le contesté que no tenía conocimiento de esas cosas", ha dicho Mantilla en su declaración como testigo.

"Esa pregunta me la hizo Vizcay en el túnel de vestuarios un día que fuimos a jugar a El Sadar. Me sorprendió esa pregunta", ha dicho. En todo caso, ha afirmado que él no tiene forma de conocer si los jugadores han llegado a recibir una cantidad por pactar el resultado de un partido. "Si alguien me dijera algo por el estilo lo pondría en conocimiento de mi presidente, pero no me ha pasado hasta ahora. No soy el más adecuado para saber eso ni para que los jugadores se dirigieran a mi para decir esto o lo otro. Los delegados solo están para satisfacer las necesidades de los jugadores", ha señalado.

Jesús Mantilla ha afirmado que el concepto que tiene de Vizcay "es muy positivo, tenía mis dudas sobre la credibilidad o no de eso". "La imagen que tengo es de una persona seria y responsable", ha señalado.



El utillero del Betis no habló

También ha declarado como testigo José Manuel Acuña, utillero del Betis en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014. Acuña ha afirmado que no tuvo contactos con personas de la Junta Directiva de Osasuna ni con el entonces gerente, Ángel Vizcay, sobre el que ha dicho que no lo conoce "de nada".

El utillero ha señalado que Jordi Figueras y Antonio Amaya, acusados en el juicio, eran dos jugadores más en la plantilla.