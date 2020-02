Reparto de puntos en el derbi balear entre el Son Sardina y el Baleares

La falta de puntería de ambas delanteras marcó un partido muy emocionante y disputado al que sólo le faltó la salsa del gol para convertirse en un gran partido. El Son Sardina dominó ligeramente el juego pero no supo definir ninguna de las ocasiones de disparo que tuvo y no acertó con la portería rival. Por su parte, un Baleares más encerrado disfrutó casi ya al final del partido de una gran ocasión que fue desbaratada por una gran intervención de Tere. El Son Sardina fue muy superior, pero cuando la capacidad goleadora no aparece, los partidos suelen finalizar sin goles.