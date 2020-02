Manix Mandiola: "El equipo tiene confianza y sabe que antes o después puede ganar"

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, no ocultó su satisfacción tras la victoria de su equipo ante el Pontevedra. Sus pupilos, pese a verse por detrás en el luminoso y errar una pena máxima, jamás dejaron de confiar. "Sabían que antes o después podrían dar la vuelta al marcador", señaló el de Eibar tras el encuentro.

"Hemos hecho una primera media hora buenísima, con ocasiones claras que no hemos materializado. Ellos han hecho el gol en su primera ocasión y eso nos ha dejado tocados, además hemos fallado un penalti. Pero el equipo tiene confianza y sabe que antes o después puede remontar, aunque tenemos asumido que algún día cualquier equipo nos ganará", resumió el preparador blanquiazul.

Cuestionado por la actitud del equipo en el segundo periodo, el vasco no escatimó en elogios: "Hemos comentado en el descanso que debíamos hacer la misma puesta en escena, pero con más acierto y en dos llegadas, dos goles. El resultado es justo porque en la segunda parte no hemos concedido ocasiones".

Ante el Pontevedra, Mandiola volvió a optar por dejar a Guillem Vallori en el banquillo, una circunstancia que el técnico del Baleares intentó explicar. "Tenemos siete defensas y cualquiera de ellos puede jugar de titular. Estamos mucho más armados que el año pasado y eso nos irá bien para el play-off. Cuando uno no juega en el fútbol es porque juega otro. En este equipo no hay jugadores mejores o peores, tengo un perfil parejo y yo me encargo de tomar decisiones. Los resultados nos dan la razón, aunque con Vallori y Peris también hubiéramos podido ganar en San Sebastián de Los Reyes. Vallori ha asumido su suplencia con naturalidad y está con buena actitud, así que puede entrar de titular el domingo que viene", resumió el preparador del conjunto mallorquín.

Por su parte Borja San Emeterio, autor ayer del primer tanto de los blanquiazules, resumió el sentir del equipo tras el triunfo ante los gallegos: "Confiamos mucho en nosotros en casa, somos fuertes y lo sabemos. Hemos tenido tranquilidad tras el gol recibido y luego hemos hecho lo que sabemos hacer".