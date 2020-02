El Atlético Baleares busca consolidar el liderato

Siete jornadas después de perder el liderato en solitario en el Grupo I, el Atlético Baleares defiende hoy su trono ante el Pontevedra en el rebautizado Estadio Balear (12.00 horas / web Ib3). Le ha costado sudor y sangre a los de Manix Mandiola volver a ser primeros, especialmente por su mala racha fuera de casa, que cortaron de raíz con la victoria ante el Sanse el pasado fin de semana.

Con las lesiones de Jorge Ortiz, con el que no se quiere arriesgar, y Lekic y Samuel, que aún no se encuentran al mismo nivel físico que sus compañeros, Manix tiene a su disposición a todos los jugadores. La única duda será si Manu Herrera, que sufrió una pequeña fisura en un dedo esta semana, estará en condiciones de poder ser de la partida.

Otra de las incógnitas del once palmesano será si el de Eibar apuesta por dar continuidad a los cambios en defensa que realizó en el último encuentro, con Peris y Vallori en el banquillo en beneficio de Óscar Gil y Orfila.

Será un partido especial para la afición blanquiazul, ya que al mando del Pontevedra está un viejo 'enemigo': Carlos Pouso, técnico del Mirandés que privó al conjunto de la Vía de la Cintura de ascender por la vía rápida en el playoff en la temporada 2011/12. También se encuentra entre sus filas José García, que abandonó el club blanquiazul en este mercado de invierno al no contar con minutos.

A pesar de que el técnico vasco no se fía del conjunto gallego, lo cierto es que no vencen desde el pasado 14 de diciembre y se encuentra inmerso en una crisis de resultados. Con 51 puntos, el Baleares no quiere volver a perder su condición de líder.