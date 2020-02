Patri Guijarro explica su gol al Atleti: "Lo peor que podía hacer era pensar"

"Lo peor que podía hacer pensar. He actuado y la he intentado enganchar". Así ha explicado la mallorquina Patri Guijarro el gol con el que el Barça femenino inició su remontada (2-3) ante el Atlético de Madrid y la clasificación para la final de la Supercopa femenina, que se está disputando en el Estadio Helmántico de Salamanca.



"Ha despejado la defensa", ha recordado Patri en declaraciones a la web de Federación Española (RFEF), que ha explicado: "Si controlaba, como estaba de rápido el balón, se me iba a ir y lo peor que podía hacer era pensar. He actuado y la he intentado enganchar".



"Es el típico balón que si lo enganchas bien va dentro y si no va fuera. Ha tenido su parte de suerte también", ha reconocido la internacional y exfutbolista del Collerense.



El FC Barcelona (en el que también fue titular Mariona Caldentey) venció con goles de Patri Guijarro, Lieke Martens y Asisat Oshoala al Atlético de Madrid (en el que se alineó Virginia Torrecilla) y tendrá como rival en la lucha por el título el próximo domingo (12.00 horas) ante la Real Sociedad, que en la primera semifinal había ganado por 1-0 al Levante UD.



"Estoy contenta porque era el empate y lo necesitábamos para la remontada", ha concluido la mallorquina.





?? | @Patri8Guijarro nos desvela las claves de su MISIL ??.



¿Te lo perdiste ??? ¡Prepárate para A?L?U?C?I?N?A?R ??! #SupercopaFemenina pic.twitter.com/gI17GGhmuj — RFEF (@rfef) February 7, 2020