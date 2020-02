Mandiola: "Quiero saber si van a contar conmigo para buscarme la vida"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, ha dejado caer toda la responsabilidad de su renovación sobre la dirección deportiva del club encabezada por Patrick Messow. "¿Seguir? El año pasado acabé contrato el 30 de junio y si buscas equipo el 1 de julio no fichas por nadie. Le he dicho a Patrick que quiero saber en un mes o dos si se va a contar conmigo para buscarme la vida. Pero si fuera el dueño del club también entendería que este equipo es muy majo y gana ligas y juega playoff y no sube€ pero necesito saber qué pasará. Cada uno tenemos una manera de funcionar, lo que decida la propiedad bien hecho estará. Estoy encantado con la afición, el club, la afición, los medios, el entorno€ estaremos en la pelea por subir en el playoff", ha destacado.

El técnico vasco ha sacado pecho sobre los números de su equipo este año, una temporada que solo mejoraría a la anterior "con el ascenso". "El ATB es el mejor equipo de Primera, Segunda y Segunda B, nadie lleva 51 puntos. Los números están ahí. Cuando ganábamos cómodamente decían que no es el modo de vida del balearico, ahora volvemos al 1-0 o 0-1 y sufriendo y tampoco, habrá que hacer una encuesta. La única pena en estos dos años que es ilusionamos a la gente y nos ilusionamos tanto con el ascenso hace que tengas la pena de no conseguirlo pero solo suben 4 de 80. Solo mejoraríamos lo del año pasado con el ascenso esta temporada", ha argumentado en rueda de prensa este mediodía.

"Este año va a estar más caro porque el Atlético tiene buen equipo, no parece un filial y el Ibiza también nos aporta una competencia muy grande. Pero casi todos los años acabo enamorado del equipo y ya lo estoy este año también. El que haga 75 puntos como nosotros el año pasado ganará la liga, los puntos van estar muy caros ahora. Hay mucha igualdad, solo sé contra quién juega el Ibiza porque es nuestro próximo rival pero no sé el resto", ha añadido.

Este domingo el Baleares recibe al Pontevedra, un rival del que no se fía nada en absoluto. "El otro día ganamos por la mínima al colista, se veía que tiene el mismo nivel que nosotros, que somos líderes. Ahora viene el Pontevedra, que no ha sido peor que el Ibiza, al que le empató la semana pasada y al final incluso pudo ganar su partido. Vamos con todo el respeto del mundo ante el Pontevedra, sabiendo que tendremos que estar muy acertados para sacar el partido adelante", ha advertido.

Manix ha confirmado que Villapalos está apto para jugar y que la única duda será en la portería con Manu Herrera. "Villapalos está bien. Tenemos una duda con Manu con una fisura en el dedo, decidirá él si juega y los riesgos, no sea que se pierda un mes de competición. Tenemos porteros de garantías, no me preocupa y las posibilidades de ganar serán las mismas", ha concluido.