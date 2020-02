Lekic realiza su primer entrenamiento con el Atlético Baleares

Dejan Lekic ha realizado este miércoles su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en el Atlético Baleares bajo las órdenes de Manix Mandiola en Son Malferit. El delantero balcánico trabajará en doble sesión durante dos semanas para ponerse a punto lo antes posible y estar a la disposición del técnico en este tramo decisivo de la temporada. Lekic se ha ejercitado sin contratiempos al mismo ritmo que el resto de jugadores. Por su parte, Jorge Ortiz sigue al margen, así como también Samuel Shashoua, mientras que el resto está a disposición del preparador vasco.

Uno de los que regresó el pasado domingo al equipo fue Luca Ferrone, ausente las últimas jornadas por lesión y que cuajó una buena actuación en el triunfo ante el San Sebastián de los Reyes (0-1). El lateral, que jugó algo más de media hora, ha reconocido que necesita volver a competir con la camiseta blanquiazul. "Desde el momento que no puedes jugar te sientes mal. Las ganas de volver eran muchísima y el domingo pude jugar, me encontré bien y encima ganamos. He tenido lesiones pero no tan continuadas, pero he sido padre, me ha cambiado la vida y estoy trabajando para no volver a recaer y esperemos que no haya más lesiones", ha confesado a la web del club.

El italiano ha admitido que deben elevar todavía más el nivel como visitante: "Gracias a los puntos de casa nos hemos mantenido, pero hay que mejorar fuera. Mantener la portería a cero hace que sumes, el otro día con un gol y sufriendo, se ganó. Lo normal fuera de casa es sufrir y nos toca dar un paso fuera también para sumar de tres en tres como hacemos en casa".