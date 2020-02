Subías se plantea abandonar por la guerra interna en el B the travel

Gabriel Subías, peso pesado de la comisión ejecutiva del B the travel brand Mallorca, se plantea abandonar el club al considerar que existe una guerra interna en el seno de la entidad que perjudica el trabajo del día a día y que impide planificar el futuro a corto y medio plazo.

Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA, Subías tiene la impresión de que los anteriores gestores, encabezados por el presidente Guillem Boscana, no aprueban algunas de las decisiones que se han tomado, tanto a nivel deportivo como de administración, hasta el punto de sentir que la situación se ha vuelto insostenible. Sin ir más lejos, la última gota que ha colmado el vaso ha llegado tras la dura derrota del pasado domingo ante el Alicante en el Palau d'Esports de Son Moix (63-75). Subías está molesto con que se cuestione el trabajo del entrenador Félix Alonso, en entredicho por la trayectoria del equipo, ya que este tropiezo supuso malgastar una gran oportunidad para acercarse al ascenso directo a la ACB. El mallorquín, director general de W2M, la división de 'bedbank' y receptivo del Grupo Iberostar, defiende que se deberían cerrar filas en torno al equipo en un momento tan trascendente del curso y cuando todavía mantiene todas sus opciones de dar el salto a la elite del baloncesto nacional.

Además, Subías no se siente lo suficientemente respaldado en las decisiones que tienen como objetivo profesionalizar su estructura, abrir el club lo máximo posible a toda la isla y en su visión de que el plan va mucho más allá de esta temporada. Por este motivo, tiene previsto reunirse esta semana con Boscana y con Richard Clark, también ejecutivo del club, para poner sobre la mesa los asuntos que le incomodan y que provocan que medite su salida de un proyecto en el que se ha implicado totalmente desde 2018. Boscana, uno de los fundadores del club de s'Arenal hace 38 años, ha perdido peso en la gestión del B the travel brand, aunque tiene firma y sigue siendo el representante de la entidad en los actos institucionales.

Del resultado de estos encuentros puede definirse el futuro de un B the travel brand que es tercero en la clasificación, a dos victorias del líder Valladolid, equipo al que precisamente visita el domingo. Jugador y aficionado al baloncesto de toda la vida, el ex CEO de Ávoris se involucró con Boscana en la intención de dotar a la entidad de una estructura más profesionalizada. Bajo la denominación de Iberojet, el equipo se quedó la pasada temporada a las puertas de la ACB al caer en la final ante el Bilbao Basket. Y la intención de este curso es la de alcanzar la máxima categoría, aunque Subías siempre ha defendido en sus numerosas comparecencias ante los medios que la supervivencia del club no puede depender solo de esta circunstancia.

Cuando el pasado mes de noviembre abandonó el Grupo Barceló, con el que Bahía San Agustín tiene firmado un acuerdo hasta 2021, se apresuró a dejar claro que seguiría ligado al proyecto y que este paso no interferiría en su compromiso con la institución. De hecho, se reunió con la plantilla y el cuerpo técnico para transmitir un mensaje de tranquilidad porque Subías era el que había garantizado la viabilidad del ambicioso plan.