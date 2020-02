Nadal inaugura el miércoles contra Ferrer en Kuwait su tercera academia fuera de España

Rafael Nadal, ganador de 19 torneos de Grand Slam, se medirá este miércoles a David Ferrer en un partido de exhibición que supondrá el punto álgido de la inauguración en Kuwait de la Rafa Nadal Academy, su primera academia fuera de España y la tercera después de la que abrió hace casi cuatro años en su Manacor natal.

La nueva escuela del astro mallorquín se ubica en el 'Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah Tennis Complex'. Un complejo de 263.430 metros cuadrados que cuenta un pabellón multiusos con aforo para 5.000 espectadores, un estadio secundario con capacidad para 1.500 y otras 16 pistas de tenis, de las que ocho son cubiertas y otras tantas al aire libre; que la convierten en la academia internacional de tenis más grande de todo Oriente Medio.



Todas las pistas están provistas de la tecnología más avanzada en lo que a su superficie y otros aspectos se refiere; y sus gradas, que combinan asientos fijos con plegables, fueron diseñadas por el arquitecto británico Norman Foster.

La Rafa Nadal Academy de Kuwait se une a la de Manacor, fundada en 2016; y a los centros tenísticos abiertos el año pasado en Cancún (México) y en Halkidiki (Grecia), vinculados al plusmarquista de títulos (35) en torneos de Masters 1000, los más prestigiosos después de los del Grand Slam.



El proyecto se ha desarrollado junto al grupo Tamdeen -propietario del gran centro comercial al que está conectado a través de una de sus alas el complejo deportivo-, y estará liderado por el ex tenista portugués Nuno Marques y por los entrenadores desplazados a Kuwait por la Rafa Nadal Academy, cuyo Director es Toni Nadal: tío y hasta hace poco técnico del súper-campeón español, con el que éste logró la mayoría de sus éxitos deportivos.





Historic moment! @RafaelNadal plays for the first time on the courts of the new #RafaNadalAcademy Kuwait!

???? @PHMofficiel ???? pic.twitter.com/peWx3jYiwr