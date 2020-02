Manix Mandiola: "No hay equipo que rote menos que el Atlético Baleares"

Manix Mandiola fue avasallado al final del encuentro ante el San Sebastián por la actitud ultraconservadora por la que apostó en el segundo periodo para mantener el resultado ante el colista de la clasificación. El técnico vasco no se escondió y fue claro, reconociendo los apuros que habían pasado sus pupilos ante la presión del oponente. "Hemos sufrido lo que el rival nos ha exigido. Tenían dos laterales que conducían y sacaban muchos centros, eran los que hacían daño y nos hemos tenido que amoldar a las exigencias del partido porque teníamos un botín que defender", resumió.

Cuestionado por el sorprendente once por el que apostó ante el conjunto madrileño, dejando a Vallori y Peris en el banquillo, el de Eibar tiró balones fuera y se sintió congratulado por el papel de sus sustitutos sobre el verde. "No hay equipo en Primera, Segunda o Segunda B que rote menos que el Baleares. En el tiempo que llevo, Peris y Vallori han jugado todos los partidos, rotan menos que Messi, por lo que si no juegan un día, creo que no pasa nada, encima se ha demostrado que los que han salido pueden hacerlo tan bien como ellos. En otros partidos hemos cambiado jugadores de arriba, esta vez le ha tocado a la defensa. Además de los tres puntos, nos llevamos la sensación de saber que tenemos fondo de armario de garantías atrás", señaló el preparador balearico.

Por su parte, David Haro aseguró tras el encuentro que "era muy importante ganar fuera después de tres meses y volver a ser fuertes". El futbolista del conjunto blanquiazul participó en la jugada del gol ante el San Sebastián, un tanto que se vio salpicado por la fortuna: "El balón da en el palo y al final entra con el defensa. El Sanse venía de una buena dinámica aunque estuviera abajo, son duros de ganar y así ha sido. En la segunda parte hemos sufrido y había que amarrar la victoria como fuera".

Óscar Gil, quien ayer debutó como titular a las órdenes de Manix Mandiola, señaló por su parte que "pese a lo que marca la clasificación" eran conscientes de que "el partido iba a ser muy complicado". "Estoy contento en lo personal porque hacía mucho que no jugaba un partido entero", zanjó la reciente incorporación.