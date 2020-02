Jorge Lorenzo ya está en Sepang para probar la Yamaha

Jorge Lorenzo ya se encuentra en el circuito malayo de Sepang, donde se celebran los primeros entrenamientos de cara al inicio del Mundial de motociclismo, para probar la Yamaha como probador oficial de la escudería japonesa, una vez anunció su retirada de la competición a final de la pasada temporada.



El piloto mallorquín ha aparecido en el paddock del circuito, pero sólo para presentarse, lucir la moto con el 99 azul, y enfundarse el mono con el que logró tres títulos mundiales, los últimos tres de Yamaha.





