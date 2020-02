El enfado de moreno con baba Rahman

Vicente Moreno fue incapaz de ocultar su enfado durante la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid. "Vosotros manejáis más información que yo y tenéis más base con la que opinar", reconoció a los periodistas al ser cuestionado por el mercado de fichajes, dejando entrever la escasa o nula relación existente entre directiva y cuerpo técnico. El valenciano, no satisfecho con lo dicho, prosiguió: "¿Baba Rahman? Prácticamente me he enterado a la par que vosotros de que ya no venía". Sus reveladoras palabras no deben caer en saco roto. El de Massanassa hace tiempo que entrena a disgusto en un club al que, al parecer, le preocupa poco o nada el grado de satisfacción de su técnico. Lo hecho por Moreno al frente de este Mallorca tiene un valor inconmensurable, pero Maheta Molango y Javi Recio se encargan de socavarlo día tras día con su (no) labor.



Zungu, la última estridencia en el mercado

Recuerdo la última uva del 2019. Aún con el jugo en la boca tomé el móvil esperando recibir la primera notificación del club. No había mensaje alguno pese a llevar desde el pasado 1 de septiembre trabajando en el tema. Pensé en darles un respiro. Confiemos en el segundo día del año, me dije. Así fueron sucediéndose, sin apenas llegadas y con muy pocas salidas. El mercado del Mallorca, la esperanza a la que se agarraba su afición, ha sido un auténtico desastre y la operación Zungu, embutida en las últimas horas, un nuevo ridículo. Por desgracia en estos lares ya vamos servidos en este tipo de excentricidades. Allá por 2011 Serra Ferrer, por entonces director deportivo del club, señaló al fax como máximo responsable de la no incorporación de Marvin Ogunjimi a las filas bermellonas. Solo unos meses antes, Anthony Ujah abandonó Son Moix por la puerta de atrás, después de ser incapaz de cerrar su fichaje por el conjunto rojillo. Ahora es Maheta quien añade un nuevo capítulo al libro de los absurdos.

Cervero le deja su sitio a Lekic en el banquillo

Poco sé del recorrido de Dejan Lekic durante sus últimos años, en ese impasse de tiempo entre su adiós del Mallorca y su llegada al Atlético Baleares, pero al parecer era un futbolista que interesaba y mucho a Manix Mandiola. La triste noticia es que habrá que esperar al menos cuatro semanas para poder ver las aptitudes del futbolista sobre el césped del nuevo Estadi-o Balear. El serbio llega en baja forma, sin minutos y sin equipo... Algo que no hace tantos días molestaba al técnico vasco en referencia a Samuel o Canario, parece que no le ha desagradado tanto en el caso del exbermellón. Ojalá me equivoque, pero me conozco el final de estas historias, por no hablar del feo a Cervero, quien en dos días se ha tenido que buscar la vida sin previo aviso.