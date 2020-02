Dejan Lekic: "En dos o tres semanas ya podré competir"

Dejan Lekic ha sido presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador del Atlético Baleares. El delantero serbio ha sido el último refuerzo del equipo en el mercado de invierno. Tras estar sin equipo desde hace varios meses, Lekic ha asegurado que dentro de poco podrá estar al servicio de Manix Mandiola. "Todavía no estoy a tope. Siete meses sin competir es difícil, pero estoy a disposición del preparador físico para trabajar más que el resto. No puedo jugar ahora, pero en 2-3 semanas ya podré competir", ha confirmado.

El ariete balcánico ha pasado por una situación muy complicada, tras rescindir el Cádiz su contrato en el último día de mercado del verano pasado. " Cuando te quedas sin equipo el 31 de agosto con el Cádiz no tienes tiempo de reaccionar. Esperaba una oportunidad así en el mercado invernal y tenía opciones de Segunda B, varios equipos y tenía muchas ganas de venir al Atlético Baleares", ha indicado.

Lekic es consciente de a qué club viene y cuál es el objetivo del club: "Patrick me explicó que el objetivo es subir y lo he seguido en los últimos años. La última temporada estuvo muy cerca de lograrlo. Peleó el año pasado por subir, casi estuvo en Segunda y este año vuelven a estar cerca. Ya veremos qué pasa, antes no pudo ser, pero el equipo está más fuerte que nunca. El Baleares me ilusiona, no solo por vivir bien en Mallorca, sino por que he visto cosas que hace bien el club".

El delantero ya ha podido hablar con Manix Mandiola y ha revelado lo que el técnico de Eibar espera de él en el equipo. "Espera que esté bien para poder entrenar, dar trabajo y sacrificio y a ver si soy capaz de marcar muchos goles. Me conformo con un número de goles que ayude al equipo, pero primero tengo que trabajar duro para ponerme a punto", ha resaltado.

La adaptación de Lekic al club será más sencilla gracias a su relación con el extremo David Haro, ya que ambos compartieron vestuario la temporada 2017/2018. " Conozco a David y con el resto ya habrá tiempo. Puedo prometer que lo voy a dejar todo en el campo", ha concluido.