Una derrota dolorosa y didáctica

Al Valladolid le debemos algún año de permanencia en Primera División, como bien recuerda el aficionado del Mallorca, pero no por ello debíamos insuflarle vida como se ha hecho después de dejarle irse de Palma con tres puntos, tras nueve partidos sin ganar.

Dijo Moreno que lo de ayer no era una final, pero lo que no podía ocurrir era que el partido acabara con una derrota en el casi inexpugnable feudo de Son Moix, al que el Mallorca se ha encomendado para lograr una salvación que cada vez se antoja más difícil. Ha sido una derrota dolorosa, lo son más las que suceden contra equipos de lo que llamas tu Liga, pero también una derrota didáctica porque desvela muy a las claras que el potencial del equipo para lograr el objetivo de la permanencia es muy escaso, por no decir insuficiente. Los partidos se deciden por pequeños detalles, y el Mallorca cuando tiene un contratiempo como el de la lesión de Raíllo tiene muy pocas opciones para reaccionar. El mercado de invierno no nos deja a primera vista un aporte de calidad que cubra las carencias en las líneas que lo precisan. Habrá que encomendarse a lo que poco que tenemos y confiar en que siga habiendo tres equipos que fallen más que nosotros de aquí al final de Liga. Muy difícil.