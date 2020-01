Moschetti estrena el podio en Felanitx

El corredor italiano del equipo estadounidense Trek-Segrafedo Mateo Moschetti se proclamó ayer vencedor del Trofeo Ses Salines-Felanitx al completar en 3 horas, 41 minutos, 29 segundos los 170,7 kilómetros del recorrido de la primera prueba de la Challenge Mallorca.

En segundo lugar atravesó la línea de meta el alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) y tercero fue el español Jon Aberastauri (Caja Rural-Seguros RGA), ambos con el mismo tiempo. Otros dos corredores españoles, Enrique Sanz (Kern Pharma) y Manuel Peñalver (Burgos-BH), se clasificación cuarto y noveno, respectivamente.

El Movistar, dirigido en tierras mallorquinas por Chente García Acosta y Pablo Lastras, dio ayer la alternativa al menorquín Albert Torres (147º a 7:16'), junto a Lluís Mas (60º a 00:15') –natural de Ses Salines y que no quiso perderse la cita rodeado de amigos y familiares, pese a concluir el Tour Down Under de Australia el pasado domingo– y al italiano Davide Villella. El equipo, encabezado por Alejandro Valverde y Marc Soler, solo tuvo que lamentar una caída de Héctor Carretero a unos 25 km del final, sin lesiones aparentemente graves.

La prueba estuvo marcada por la escapada a mitad del recorrido (kilómetro 80) de un cuarteto integrado por Aaron Van Poucke (SVB), Remy Mertz (LTS), Riccardo Verza (KTX) y Claudio Imhof (SUI). A falta de unos 4 kilómetros, solo Imhof y Mertz resistían la persecución del grueso del pelotón, pero fueron neutralizados y el trofeo se decidió al esprint.

La Challenge Mallorca abre el circuito europeo del calendario internacional con la participación de 23 equipos, cinco de ellos pertenecientes a la UCI World Tour. La prueba mallorquina continuará este viernes con el Trofeo Serra de Tramuntana (Sóller-Deiá) de 160,5 km, cuyo recorrido fue modificado tras el paso de la borrasca 'Gloria', etapa de montaña que sale en Sóller y termina en Deià. El sábado se celebrará el Trofeo Pollença-Port d'Andratx (171 kms.) y la competición finalizará el domingo con el Trofeo Playa de Palma-Palma (159,6 kms.).



Enric Mas sí competirá hoy

El tercero de los ciclistas baleares del Movistar, Enric Mas, hará su aparición hoy, en un recorrido marcado por un duro tramo final con Femenies (2ª), Puigmajor (2ª) y Bleda (2ª) antes de la llegada en ascenso de Deià, donde quiere hacer un gran papel en su debut con el maillot azul.