Nadal: "Cuando haces lo que puedes no estás obligado a más"

El tenista manacorí Rafel Nadal se mostró "satisfecho" consigo mismo pese a la derrota en el Abierto de Australia porque hizo el esfuerzo "físico, mental y tenístico" para intentar batir a Dominic Thiem, añadiendo que "lo único" que puede hacer tras esta eliminación es "es seguir trabajando y buscar ese nivel máximo" que necesita para "optar a ganar torneos".

"Supongo que él habrá hecho alguna cosa mejor que yo esta noche. Aunque la diferencia haya sido mínima, ha estado de su lado. Estoy satisfecho con mi actitud y con lo que he puesto ahí. Al final, cuando haces lo que puedes no estás obligado a más. En el deporte lo que cuentan son las victorias, pero interiormente te vas con la satisfacción de hacer lo que has podido", valoró Nadal ante la prensa.

"Durante el torneo he ido a más, mi sensación es mucho mejor que al inicio y eso siempre es positivo, pero al final te vas con una derrota", resumió el balear, quien alabó a Thiem porque "jugó muy bien y con determinación" para lograr el pase a semifinales después de cuatro sets.

"Yo creo que también, pero en algún momento dado me ha faltado algún golpe ganador. La pelota estaba un poco pesada, con bolas nuevas sí que me sentía más cómodo y podía sacarle más de posición. Él ha estado muy rápido y muy fino de mano. Llegaba en posiciones complicadas y le pegaba muy fuerte a la pelota. A mí me ha faltado un poco de finura y determinación en algún momento, sobre todo al final del primer set. En estos partidos, donde las diferencias son tan pequeñas, esos momentos cambian el devenir de todo el partido", analizó.

Nadal subrayó que intentó "hasta el final" lograr la remontada. "He hecho el esfuerzo física, mental y tenísticamente. He estado muy cerca, a dos puntos de irme al quinto set después de lo duro que habían sido los dos primeros. Mentalmente es complicado aceptar dos golpes así contra un jugador del nivel de Thiem", lamentó.

Por último, el manacorí aseguró que no es "un gran seguidor de hablar de suerte". "Cuando la suerte está de tu lado es porque la estás buscando. El partido no merece ser analizado por ese lado. Ha durado más de cuatro horas, no podemos reducirlo a la suerte. Al final, tú haces con la mano que la bola vaya ese milímetro dentro o fuera", finalizó.



Muguruza

La española Garbiñe Muguruza firmó sus primeras semifinales en el Abierto de Australia tras derrotar a la rusa Pavlyuchenkova (30) por 7-5 y 6-3, y se enfrentará en la penúltima ronda a la rumana y cuarta favorita Simona Halep.