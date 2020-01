Jorge Lorenzo ficha como piloto de pruebas de Yamaha

El piloto mallorquín Jorge Lorenzo, tres veces campeó del mundo de MotoGP y otras dos veces en 250cc, se ha convertido este jueves en nuevo piloto de pruebas del equipo Yamaha, un anuncio que se produce después de que el palmesano sorprendiese con su retirada hace apenas dos meses y medio.



El pasado 14 de noviembre en el circuito de Cheste (Valencia), el mallorquín, de 32 años y triple campeón del mundo de la categoría de MotoGP, informaba en una rueda de prensa previa al Gran Premio de la Comunitat Valenciana que ponía el punto y final a su carrera.



Su fichaje por el Repsol Honda después de dos años irregulares en Ducati no había funcionado, también en parte por culpa de las lesiones que le impidieron tener la mejor adaptación, y el balear prefería dejarlo.



Sin embargo, Yamaha, el equipo que le dio más alegrías en la categoría reina, confirmó su vuelta en un nuevo movimiento de la fábrica japonesa que el martes renovó a Maverick Viñales y que el miércoles anunció al francés Fabio Quartararo como nuevo compañero del de Roses.



"Yamaha Motor Co., Ltd y Yamaha Motor Racing se complacen en anunciar que el cinco veces campeón del mundo y exitoso piloto de Yamaha, Jorge Lorenzo, reforzará el equipo de pruebas de Yamaha Factory Racing para la temporada 2020", indicó el equipo del diapasón.



Esta destacó los éxitos de Lorenzo con la 'M1', que montó durante nueve años desde su salto a MotoGP en 2008 tras dos títulos seguidos en 250cc y con la que conquistó los títulos de 2010, 2012 y 2015, siendo el único en poder arrebatarle un campeonato a Marc Márquez (Repsol Honda).



Yamaha también señala que el piloto mallorquín se subirá ya a la moto a partir del Shakedown que se celebrará la próxima semana en el circuito de Sepang (Malasia) del 2 al 4 de febrero y que también tendrá la oportunidad de participar en otros test oficiales de la IRTA, así como en algunas pruebas privadas que el equipo lleve a cabo este año, "con el objetivo de ayudar a los ingenieros de Yamaha en el desarrollo de la moto de 2020".



"Es un placer anunciaros que he llegado a un acuerdo con Yamaha para ser su piloto de pruebas en 2020. Estoy muy impaciente por empezar a trabajar duro con los ingenieros y poder dar toda mi experiencia al equip para intentar conseguir otro campeonato del mundo", celebró Lorenzo en sus redes sociales.





