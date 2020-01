Mas: "Mi punto fuerte de la temporada ha de ser el Tour"

Pese a su juventud, Enric Mas fue presentado ayer como una de las principales bazas del equipo Movistar de cara a la temporada que entra. El artanenc no se enconde ante el gran reto que se le presenta por delante y espera no defraudar a su nuevo equipo.

"Mi punto fuerte de la temporada ha de ser el Tour, intentaremos hacer buenas actuaciones también a principio de año, pero luego ya sí que iremos muy en serio para la ronda francesa. Evidentemente también me encantaría estar en los Juegos Olímpicos", señaló el mallorquín durante la rueda de prensa que ofreció ayer el Movistar en la Rafa Nadal Academy de Manacor.

Junto a la veteranía de Alejandro Valverde y la solidez de Marc Soler, sus nuevos compañeros de equipo, Mas dio a conocer el calendario que llevará a cabo durante el presente curso, una agenda cargada de citas que inicia este viernes con su participación en la Challenge Mallorca. "Después nos iremos a la Vuelta a Andalucía y seguirmos con la París-Niza. A continuación competiremos en la Itzulia Basque Country, la Ardennes Classics y el Critérium du Dauphiné para proseguir con el Tour de Francia", avanzó el mallorquín.

Enric también explicó lo bien que se ha sentido en todo momento desde que desembarcara en el Movistar. "La verdad es que no me imaginaba nunca encontrarme tan cómodo encima de esta bicicleta. Cuando la probé, ya durante los primeros días, pensé que hasta estaba hecha a mi medida. Sabía que también iba a estar cómodo con los compañeros, a muchos ya los conocía de Andorra y en el equipo me siento en muy buenas manos. Ser tres baleares (Albert Torres y Lluís Mas) es un aliciente. Llevaba cuatro años hablando inglés y de repente ahora me siento como en casa", indicó el corredor de 25 años.

Valverde, segundo en la última Vuelta a España, también elogió a su nuevo compañero de filas: "Enric ha crecido mucho. Ya demostró en el 2018 lo que puede hacer en una gran vuelta y el año pasado también terminó ganando la última carrera World Tour".

Cuestionado sobre la reciente incorporación de Albert Torres al equipo, el corredor de 39 años aseguró que es "una maravilla". "Creo que es un corredor que hace tiempo que debía haber fichado por un equipo así. Ha llegado tarde, pero ha llegado y creo que se le va a sacar mucho provecho. Tiene muchísima clase, en la pista ya lo ha demostrado y en carretera no me cabe duda de que lo va a demostrar", zanjó.