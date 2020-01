Rafa Nadal contra Thiem con el número uno en juego

Objetivo, semifinales y, de rebote, asegurarse seguir en lo más alto del ránking ATP cuando abandone Melbourne. Ese es el reto de Rafa Nadal ante el austriaco Dominic Thiem en el partido que les enfrentará este miércoles a partir de las 9.30 de la mañana (Eurosport, dial 60) en la pista central de Melbourne Park. Un duelo impredecible sobre el cemento entre dos especialistas, los dos mejores del circuito actualmente, sobre la tierra batida.

Y es que Nadal y Thiem solo se han enfrentado una vez en pista dura. Fue en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos de hace dos años. El número uno se impuso en cinco sets, por 0/6, 6/4, 7/5, 6/7 y 7/6 en cuatro horas y 49 minutos. Aparte de por lo épica de la contienda, el duelo es recordado por el 'rosco' que le endosó Thiem a Nadal. Era la cuarta vez que al mallorquín le dejaban a cero en un torneo de Grand Slam. Thiem consiguió lo que previamente solo pudieron conseguir Andy Roddick en 2004, Roger Federer en 2006 y el ya retirado Tomas Berdych en 2015. En semifinales Nadal acusaría el esfuerzo realizado ante el austriaco y se retiró frente al argentino Juan Martín del Potro al final del segundo set por una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha.

Cinco de los dieciséis títulos que figuran en el palmarés de Thiem, de 26 años, han sido conquistados en pista dura, tres el año pasado, entre ellos Indian Wells, su torneo más importante. Pero en los grandes sobre esta superficie tiene una asignatura pendiente que puede aprobar si derrota a Nadal. Y es que ni en Australia ni en el US Open ha conseguido superar la barrera de los cuartos de final. Este dato deja frío a Nadal, que no se fía de su rival de esta mañana y prevé un partido muy difícil. "Será muy complicado. Está jugando a un gran nivel, le vi contra Gael", declaró el ganador de diecinueve grandes. "Nos conocemos muy bien el uno al otro. Es un jugador que me gusta mucho por cómo trabaja, cómo juega, la forma en que siempre da el máximo", prosiguió Nadal en el análisis de su rival, por el que siempre ha sentido un gran respeto. "Será duro, pero también interesante, ¿no? Tengo ganas de jugar estos cuartos contra Dominic. Sé que tendré que dar lo mejor de mí para tener mis oportunidades", señaló.

Ambos llegan a la cita con un balance favorable a Nadal por 9 victorias a 4. Dos de estos triunfos en las últimas dos finales de Roland Garros. Y los dos lo hacen en un gran estado de forma, como han acreditado para llegar a la antepenúltima ronda del torneo. Nadal superó las dudas mostradas en sus dos primeros duelos -ante el boliviano Hugo Dellien y el argentino Federico Delbonis- para cuajar un tenis de gran nivel en sus dos últimas participaciones frente a Pablo Carreño y el australiano Nick Kyrgios. Mientras que Thiem recuperó las buenas sensaciones con una aplastante victoria ante el veterano francés Gael Monfils (10) por 6-2, 6-4 y 6-4 en poco más de una hora y media de duración.

En el aspecto físico parece tomar ventaja Thiem, que llega a la cita de esta mañana más descansado que su rival, que se ha pasado en pista más tiempo del que hubiera deseado.

El ganador del encuentro se enfrentará contra el vencedor de la eliminatoria que han disputado esta pasada madrugada el suizo Stan Wawrinka y el alemán Alexander Zverev.