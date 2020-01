Armando Shashoua: "Estoy aquí para ayudar al equipo a estar arriba"

"Estoy aquí para ayudar al equipo a estar arriba", afirmó ayer Armando Shashoua, tercer refuerzo del Atlético Baleares en este mercado de invierno y que ocupará plaza de sub-23.

El mediocentro inglés de origen venezolano es el hermano de Samuel, que también ha llegado cedido al conjunto blanquiazul (por el Tenerife) en enero, aunque ya jugó la temporada 2018-19 en el Baleares. "He hablado con Samuel sobre el club antes de venir aquí, e incluso la temporada pasada cuando él estaba aquí", destacó Armando, quien afirmó en su presentación, ayer por la tarde en el concesionario Hyundai Proa Automoción de la calle Aragón de Palma, que viene "con muchas ganas de jugar y con gran ilusión".

"Estoy cómodo en el medio del campo, pero jugaré donde Manix (Mandiola) quiera. No he podido hablar aún con el entrenador, con Patrick (Messow, director deportivo) he hablado mucho antes de venir", añadió el joven centrocampista de 20 años, que por la mañana pasó el reconocimiento médico en la Mallorca Sport Medicine de Hospital Sant Joan de Déu de Palma. "Físicamente estoy perfecto, puedo jugar mañana", aseguró Armando, que se definió como un jugador ofensivo: "Puedo marcar goles, pero me gusta dar asistencias de gol".

"Puede jugar de mediocentro organizador, mediapunta e incluso mediocentro defensivo. Le gusta tener el balón", afirmó Messow.

"Estoy aquí para crecer como persona y jugador, para ayudar", insistió el futbolista, que ya vio a sus nuevos compañeros el pasado domingo, en la victoria por 1-0 ante el Rayo Majadahonda. "Estuve en el Estadio y me gustó mucho el ambiente".

Por último, hizo referencia al hecho de coincidir con su hermano en el equipo: "Tengo una buena relación con Samuel dentro y fuera del campo, hace dos o tres años ya jugué con él en categorías inferiores".