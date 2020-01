"Era admirado hasta por sus enemigos en la pista"

"Kobe Bryant le caía bien incluso a la gente a la que no le gusta el baloncesto", asegura convencido Juanjo Talens, presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. "Era una persona que inspiraba", destaca Martí Vives, su homólogo en el Comité Balear de Entrenadores de Baloncesto y director deportivo del Club Bàsquet Pollença. "Era admirado por sus amigos y hasta por sus enemigos en la pista", resalta Xavi Sastre, seleccionador balear cadete. Son algunas de las reflexiones deslizadas a este diario por representantes del deporte de la canasta de Mallorca tras conocer la muerte del legendario jugador de Los Ángeles Lakers.

"Estamos en estado de shock", reconoce Félix Alonso, preparador del B the travel brand, que ayer no dirigió un entrenamiento más en el Palau d'Esports de Son Moix porque no había otro tema de conversación entre sus jugadores, muy afectados. Ni en los de LEB Oro, ni en los del filial de EBA. "Era un referente absoluto. Hay pocas personas como Kobe, que era muy mediático, pero que sobre todo era muy cercano, quizá también por su relación con Pau Gasol", señala el técnico del Palma Air Europa, Pau Tomàs.

Juan Domingo 'Lagarto' de la Cruz también se rinde al estadounidense. "Es una de esas figuras contadas que tiene algo diferente, por su forma de ser. Trasciende a lo deportivo, mucha gente se ha enganchado al baloncesto gracias a él. Tenía algo diferente y era un ídolo para varias generaciones, es un palo fuerte lo que ha pasado, pero nadie es inmortal", lamenta el histórico jugador del Barcelona, selección española, Prohaci y Bàsquet Inca.

Óscar Olivenza, entrenador del Flanigan Calvià, coincide en esta afirmación. "Es que muchas generaciones han crecido viéndole jugar", señala antes de añadir un elemento importante a la hora de colocar a Bryant entre los grandes del baloncesto: "Para mí está inmediatamente detrás de Michael Jordan. Muchos rivales le tenían muy estudiado y no le podían parar, reflotó la franquicia de los Lakers, ganó todo lo que ganó para representar mucho más que un gran jugador".

Jordi Riera, gerente del B the travel brand, lo tiene claro. "He crecido admirando a Kobe. Su personalidad y capacidad de liderazgo era único y, siendo un referente, seguía siendo muy cercano", apunta afectado.

Talens pone un ejemplo que evidencia su influencia sobre los aficionados. "Mi hijo tiene un poster en su habitación desde el año pasado y eso que Kobe ya estaba retirado", desvela. Vives tiene claro el escalón que ocupa Bryant en la historia del baloncesto. "Si Michael Jordan no hubiera existido, el mejor de siempre sería él", dice sin titubear. "Siempre demostraba un respeto total por los rivales, tanto en la pista como fuera y eso no es algo que haga todo el mundo", agrega el pollencí.

Sastre le coloca con más compañeros en esta lista de privilegiados. "Está con Magic Johnson y Larry Bird y, por supuesto, Michael Jordan", destaca el extécnico del Bàsquet Inca e Imprenta Bahía, entre otros. "Y Lebron James", añade Tomàs. Lo que es seguro es que Kobe Bryant es para siempre.