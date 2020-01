Blai Pons arranca el año con triunfo en el Rallysprint de Sant Salvador

El Campeonato de Balears de rallies ha sido más madrugador que nunca esta temporada, arrancando este pasado fin de semana con el Rallysprint de Sant Salvador, que tuvo a Blai Pons, que estrenaba coche, como vencedor

El poco tiempo pasado desde el final de la temporada y un calendario muy nutrido hicieron que la lista de inscritos no fuera extensa y que muchos pilotos habituales no estuvieran presentes, como los flamantes campeones Alberto Frau y Tomeu Mas, que pese a estar inicialmente inscritos no pudieron tomar la salida al no tener todavía su vehículo listo.

El rally se disputó sobre el recorrido de la carrera del Puig de Sant Salvador, disputándose tres veces en cada sentido.

Blai Pons y Nuria Pons estrenaban un flamante Hyundai i20 R5, siendo una de las principales novedades de esta temporada. Los Pons rápidamente se han adaptado a su nueva montura y marcaron la pauta desde el principio, situándose líderes desde el primer tramo y adjudicándose tres de las seis especiales.

Adrià del Moral y Juan Antonio Grimalt demostraron haber hecho los deberes y fueron muy rápido durante toda la jornada, adjudicándose dos especiales que les valieron la segunda posición final, a 11 segundos de Pons.

Jose Martorell y Tomeu Fluxà también estrenaron coche, consiguiendo una victoria de tramo y la tercera posición. En la modalidad de regularidad, Jaime y Enrique Carbonell se llevaron la victoria dominando de cabo a rabo.

El campeonato regresará a la actividad el próximo 22 de febrero con motivo de la sexta edición del Rallye Sol de Ponent.