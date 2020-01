El deporte mundial, consternado por la muerte de Bryant

Este domingo, a última hora de la tarde, se conocía la noticia del fallecimiento del exjugador de la NBA Kobe Bryant. Un accidente de helicóptero truncaba la vida del deportista de 41 años, que estaba casado y tenía cuatro hijas. Así, han sido muchas las figuras tanto del deporte internacional como del panorama nacional las que han querido dejar sus mensajes de condolencia en las redes sociales.



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento en Twitter. Sánchez ha asegurado que es "una trágica noticia" para los aficionados que aman el baloncesto y la NBA". "Competidor insuperable, siempre lo recordaremos enchufando canastas imposibles. Descanse en paz", ha escrito en Twitter.







Beyond devastated... my big brother... I can't, I just can't believe it