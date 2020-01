El Baleares hace oficial el fichaje de Armando Shashoua

Armando Shashoua es el tercer refuerzo del mercado de invierno del Atlético Baleares. El jugador llega cedido por el Tottenham hasta final de temporada. Armando forma parte del filial de los Spurs, el equipo Under-Sub23, en el que ha jugado esta temporada 11 partidos y ha marcado 4 goles, siendo además el capitán. Armando, hermano de Samuel, también se ha formado durante toda su trayectoria en el Tottenham. Esta mañana se encuentra en el Estadi Balear viendo en directo el encuentro del Atlético Baleares ante el Rayo Majadahonda.





?? Ready! We hope you enjoy the first game as an ATB player!#TORNAM ???? pic.twitter.com/46myAauzqg