Lance Armstrong, estrella de un tour cicloturista que llega a Mallorca en septiembre

El ciclista norteamericano Lance Armstrong rodará a finales del mes de septiembre en Mallorca. El siete veces campeón del Tour de Francia, desposeído de todo su palmarés por dopaje sistemático durante su carrera, organiza en la isla la prueba The Move. Mallorca Tour 2019, una ruta para cicloturistas aficionados con cierta experiencia que estén dispuestos a pagar 27.000 euros de incripción.



La prueba solo ofrece doce plazas, pero proporciona a los inscritos, además de la posibilidad de pedalear por las carrertas de Mallorca con Lance Armstrong y George Hincapie, compañero del U.S Postal de Armstrong que también fue desposeído por dopaje de todo su palmarés, la comidas, el alojamiento, las bicicletas y todo tipo de material deportivo para hacer frente a las salidas por los lugares más emblemáticos de la isla, entre ellos la Serra de Tramuntana.



Lance Armstrong atraviesa por graves problemas económicos desde que en el año 2013, presionado desde todos los frentes, decidió confesar ante Oprah Winfrey que se dopó de forma sistemática para ganar los siete Tour de Francia de su palmarés, causa por la que fue suspendido, desposeído de todos sus títulos y abandonado por los patrocinadores. Solo una inversión en Uber permitió a su familia sobrevivir a la bancarrota.



Amstrong anima ahora a los aficionados al cicloturismo que en otoño llenan las carreteras de Mallorca a unirse a la experiencia. "Disfrutaremos de esta bonita isla del Mediterráneo con maravillosas carreteras, gastronomía, vino y también conversarión", comenta en el mensaje que la organización ha difundido.





Heads up! @ghincapie and myself (as well as rockstar guides Emily and @mikekloser) are taking THEMOVE to Mallorca. Join us on this beautiful Mediterranean island for amazing rides, food, wine, and conversation. Can't https://t.co/XkbyaJ8Vga pic.twitter.com/GB2ZbuYIm1