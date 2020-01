Óscar Gil: "Venir al Baleares es una buena opción para reinvindicarme"

Óscar Gil, central de 24 años proveniente del Racing de Santander y cedido por el conjunto cántabro hasta final de temporada, ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del Atlético Baleares, . "Tenía otras opciones, pero cuando me llamó Patrick y me contó el proyecto, que lo estaba siguiendo, lo vi como una buena opción de poder reivindicarme personalmente, ya que no estaba contando con mucho protagonismo en el Racing", ha reconocido.

El central, que ya sabe lo que es ascender a Segunda con el Bilbao Athletic y con el Racing, espera poder repetirlo por tercera vez este año: "Quiero ayudar a conseguir un objetivo que ya he conseguido un par de años y es muy bonito".

Gil, que se entrenará mañana por primera vez junto al resto de compañeros, no considera importante que el Baleares haya perdido su condición de líder desde hace tres semanas. "Las ligas son muy largas. Lo que marca al final es la regularidad y hay muchas fases a lo largo de una temporada. El año pasado empezamos muy bien y terminamos algo peor. Hay que ser constantes, estar juntos e ir a cada partido como si fuera el último", ha resumido.

Gil ha comentado que el exblanquiazul Nuha Marong le ha hablado bien del club y de la isla. "Cuando se hizo oficial el fichaje recibí muchísimo mensajes y uno fue de Nuha. Me dijo que se alegraba mucho, que disfrutase y que iba a estar muy contento. La verdad es que es uno de los que tengo que contestar porque todavía no he podido contestar a todos", ha bromeado.

El Atlético Baleares va poco a poco perfilando su plantilla para encarar el segundo tramo de la temporada con opciones de lograr el objetivo, que no es otro que el ascenso a Segunda. Samuel y Óscar han sido las dos incorporaciones hasta el momento, aunque Patrick Messow, director deportivo de la entidad, no cierra las puertas a más entradas.

Messow ha reconocido el interés en Armando Shashoua, hermano de Samuel. "Estamos negociando con el Tottenham para intentar cerrar la sesión. Esperamos poder dejarlo atado pronto y anunciarlo, peor todavía no hay nada hecho", ha concluido.