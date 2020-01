Setién: "No podemos errar en un partido trampa"

El entrenador del Barcelona Quique Setién tiene claro que el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la UD Ibiza en Can Misses puede ser una "trampa" y estar "más igualado" por las condiciones del estadio, de hierba artificial, y las climáticas, con posibilidad de lluvia y viento.

"Aquí no hay lugar para los errores. Si pensamos a largo plazo, que la competición sea a un partido está muy bien, pero éstos son partidos trampa que se suelen complicar. Quizá sería mejor para nosotros jugar a dos partidos, pero las circunstancias son las que son y nos adaptaremos", comentó en rueda de prensa.

Setién reconoció que, pese a no tener pensado todavía el once inicial, sí sabe que esas circunstancias que rodean al partido le privará de hacer cosas que le gustaría ver. "Muchas de las cosas que nos gustarán hacer, seguramente no podamos aunque lo intentaremos. Veremos las condiciones meteorológicas, si llueve o hace mucho viento", manifestó.

"La superioridad del Barça respecto al Ibiza la tenemos clara, pero el fútbol tiene sorpresas y hace regates inesperados. Intentaremos mentalizar al equipo de que no hay error posible que nos valga, hay que sacar este partido porque quiero seguir, ellos también", argumentó.

De todos modos, pidió "considerar al rival". "El Ibiza está muy bien y lleva un campeonato extraordinario, ha estado muchas jornadas primeros y ahora lleva una racha de seis partidos sin perder, y no nos va a poner las cosas fáciles. Será complicado y duro y las condiciones añadidas van a igualar muchas cosas", explicó el preparador cántabro.