Nadal desata las risas entre el público del Abierto de Australia

Rafa Nadal estaba de muy buen humor tras vencer a Hugo Dellien en primera ronda del Abierto de Australia. Al acabar el duelo, en el que el tenista de Manacor se impuso por un contundente 6-2, 6-3 y 6-0, fue cuestionado acerca de su mejor momento de 2019.



«La boda fue lo mejor que me pasó el año pasado. Es que mi mujer está aquí y debo tener cuidado con estas respuestas ahora", bromeó el tenista balear, que desató las risas entre el público presente en la pista de Melbourne Park, entre los cuáles se encontraba también su esposa Mery Perelló. "Tuve problemas a principios de año, luego todo fue muy bien. Le tengo también muchas ganas a este 2020", agregó.





A world No. 1 ranking, two Slam titles and Davis Cup.



None of those took the top spot in 2019 for @RafaelNadal? ??#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/duGkeYK0xu