El Ibiza agota las entradas para el duelo ante el Barça

La venta de las entradas para el partido de la Copa del Rey que enfrentará mañaba a la UD Ibiza y el FC Barcelona se convirtió en una odisea para centenares de ibicencos. El insuficiente número de tiquets que se pusieron a la venta para el público general, tras la jornada anterior reservada para los abonados, provocó que multitud de aficionados que llevaban hasta siete horas guardando cola se quedaran sin entrada cuando, pasadas las dos de la tarde, el club colgó el cartel de 'no hay billetes' en las taquillas de Can Misses.

El precio, 70 euros, no desanimó a los seguidores y la expectación por adquirir entradas fue máxima. La enorme hilera humana llegó a alcanzar casi 500 metros en la avenida Campanitx. Hacia las tres de la mañana ya había alrededor de 70 personas guardando turno y a las 8, dos horas antes de la apertura de las taquillas, eran unos 500 los aficionados pendientes de adquirir los pases para el partido. Muchos de los que acudieron a partir de las 7 de la mañana se dieron de bruces con el cierre de las taquillas, para su desesperación.

Según los testimonios recabados por esta redacción, entre las 8 y las 9 de la mañana se produjo una turba que aprovecharon decenas de personas para colarse, lo que generó momentos de mucha tensión entre quienes llevaban tiempo guardando turno. "Si llego a saber esto, no vengo. Ha habido movida porque se ha colado mucha gente. No había vallas, y han llegado unos y se han colado. Yo tenía 150 delante y al final habría como 300. La gente se ha quejado y ha habido casi peleas. Ha sido muy feo", relató Joaquín Martínez, que llegó a las 3 de la madrugada a Can Misses.

Un total de cuarenta entradas fueron robadas de las oficinas del estadio, informó ayer el club ibicenco en un comunicado. La entidad anunció que las entradas sustraídas fueron anuladas por la mañana e informó a los posibles compradores de una "hipotética reventa" que estos tickets "no serán válidos" para entrar en el campo para ver el encuentro de Copa. Cada una de las entradas posee una identificación, que ha permitido "localizarlas y anularlas". La Policía Nacional investiga el robo perpetuado en la noche del domingo, en torno a la una de la madrugada, al parecer por dos personas encapuchadas que han sido captadas por las cámaras de seguridad del recinto.

Por otro lado, la expedición del Barcelona, con el entrenador Quique Setién al frente, tiene previsto llegar a Eivissa el mismo día del partido, mañana por la mañana, y abandonar la isla para regresar a Barcelona inmediatamente después del partido., teniendo en cuenta que el sábado 25 juega en Mestalla contra el Valencia a las cuatro de la tarde. Previsiblemente, el nuevo técnico del conjunto azulgrana dejará a alguna de sus figuras en la capital catalana.