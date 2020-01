Manix Mandiola: "Nos falta ese punto de calidad que desequilibre"

Manix Mandiola, técnico del Atlético Baleares, centró su discurso postpartido en el origen de los problemas que llevaron a su equipo a sumar una nueva derrota a domicilio. La "falta de claridad arriba" y ese "punto de calidad que desequilibre" fueron los argumentos que reveló el preparador vasco en rueda de prensa.

Sin nada que objetar al resultado, pues "esto se mide por goles", el de Eibar analizó el encuentro de los suyos en dos partes, una "primera en la que ellos han llegado y han hecho el gol" y un "segundo tiempo donde hemos sido mejores y hemos generado más situaciones".

"Siempre queremos ahogar al rival para que no juegue, pero estos chavales de Las Palmas tienen calidad para desequilibrar un partido. No hemos sido capaces de igualar el encuentro casi hasta el final y eso nos ha perjudicado", indicó el vasco en rueda de prensa. "Hemos hecho un buen segundo tiempo, pero en un córner nos han superado. Con poquito nos han ganado y esto se mide por goles, no tengo nada que objetar", resumió. "Nos faltó claridad arriba. Una cosa es llegar al área y otra marcar. Nos falta lo que a casi todos los equipos de Segunda B, ese punto de calidad que desequilibre", zanjó el entrenador del Atlético Baleares tras el encuentro ante Las Palmas.

Por su parte, Alberto Gil, autor ayer del único tanto blanquizul, aseguró en zona mixta que el equipo, en todo momento, buscó la victoria, pese a verse por detrás en el marcador desde muy temprano. "Este equipo siempre quiere ganar. En el descanso solo pensábamos en la victoria, no en empatar. Se ha visto un cambio en el equipo, hemos tirado para adelante, pero no ha podido ser", resumió el futbolista. "Nos han marcado pronto, ese gol ha hecho que cambie cómo estábamos jugando. Con el empate el equipo quería más y en un córner nos han marcado. Nos vamos fastidiados, como es evidente", reconoció Gil.

Pese a los malos resultados que acumula el equipo en sus últimas salidas, el blanquiazul confía en el trabajo del equipo: "Sabemos que va a ser duro, con dos equipos (Atlético B y UD Ibiza) que también están haciendo una gran campaña. Es una carrera de fondo que ganará el que al final esté mejor y creo que seremos nosotros".