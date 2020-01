Setién: "Si gano jugando mal no me iré contento a casa"

? El entrenador del Barcelona, Quique Setién, dejó clara su apuesta por imponer un estilo propio y que lo importante es ganar sin renunciar a jugar bien: "Siempre prefiero ganar. Vamos a entenderlo bien, lo que quiero es ganar. Si gano jugando mal no me iré contento para casa. Jamás les diré a los futbolistas que con el resultado me vale. Uno, si juega bien, tiene más posibilidades de ganar". En su debut, Setién "espera al mejor Granada" en el Camp Nou, donde está convencido que se verá a un Barça "con un estímulo importante para poner en práctica las cosas que se han hablado durante la semana".