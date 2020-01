Rafa Nadal pide ayuda para el cámara español Juanjo Vispe

El tenista mallorquín Rafa Nadal es uno de los deportistas con más seguidores del mundo y es también uno de los más activos cuando se trata de involucrarse en causas benéficas o solidarias.



En esta ocasión, un mensaje suyo a través de su cuenta oficial de Twitter ha hecho visible la situación en la que se encuentra el cámara español Juanjo Vispe, que actualmente vive en Australia y que trabaja para la ATP. Sufre una lesión en la médula tras sufrir un accidente y está ingresado en la UCI de un hospital australiano.



Vispe, que carece de seguro médico –trabaja por su cuenta– necesita 30.000 dólares para iniciar su recuperación y familiares y amigos han abierto una página web de 'crowdfounding' con el fin de recaudar dinero.



"Una cara familiar del tenis ha sufrido un accidente. Podemos ayudarle aquí", ha pedido Nadal a través de las redes sociales, con e lenlace a la web de 'crowdfounding', un tuit que ha recibido más de un millón de 'me gusta' y que ha hecho visible la situación del camara español, que ya ha recaudado hasta la fecha casi la mitad del dinero que necesita.





A familiar face in tennis who suffered a terrible accident. We can help here!



Juan VISPE support https://t.co/Dp5uXqrRZV