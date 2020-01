El B the travel debe apretar el acelerador

El B the travel brand Mallorca debe seguir esta tarde con el pie apretado en el acelerador. Inicia ante el Liberbank Oviedo una segunda vuelta en la que debe elevar todavía más su nivel para seguir optando a una primera plaza que le daría el billete automático para la ACB. Y para eso es clave no volver a regalar victorias en el Palau d'Esports de Son Moix a ningún rival, pero todavía menos a los de la parte baja de la clasificación. Los asturianos son antepenúltimos, con solo cinco victorias, pero ya saben lo que es tumbar al conjunto de Félix Alonso en la primera jornada de esta Liga (70-61).

Esta tarde debe ser otra historia, aunque el preparador leonés ya dejó claro que desconfía absolutamente del adversario, castigado por las lesiones. Eso sí, los palmesanos también tienen motivos para quejarse porque afrontarán el duelo de hoy, y el de las próximas semanas, sin Xavi Rey. El pívot catalán, el mejor en el triunfo ante el Tau Castelló en la anterior jornada, recayó de su lesión en el tendón del peroné y está por ver, a falta de pruebas, cuánto tiempo estará de baja. La buena noticia es que Stainbrook podrá jugar, a pesar de que no está al cien por cien, para ampliar la rotación en la pintura. El B the travel necesita recuperar sus mejores sensaciones porque, aunque venció a los castellonenses, su juego estuvo lejos de ser el que la afición desea. La intención es que el Valladolid y el Gipuzkoa, los dos primeros en la clasificación, sigan sintiendo su aliento en el cogote. Ya no sirve de nada mirar hacia atrás. Ahora toca centrarse en la parte decisiva de una competición a la que le quedan muchas batallas por delante.

El Liberbank Oviedo, por su parte, necesita alejarse lo antes posible de la parte baja, aunque llega tocado tras ser vapuleado por el el Melilla (76-46). Sin embargo, el pívot Devin Wright, cree que pueden vencer al B the travel como en la primera vuelta: "El caso del Palma es una muestra de que en esta Liga nunca te puedes confiar, porque están en posiciones más bajas de lo que deberían en un principio. Está claro que cuando jugamos contra ellos era el primer partido de Liga y ahora ya están más rodados y acostumbrados a jugar juntos, pero nosotros tenemos que ir con nuestras armas, hacer lo que sabemos e intentar sacar una victoria de allí", declaró en la web de su club. Son Moix dictará sentencia.