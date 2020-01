El B the travel brand tumba sin brillantez al Oviedo

El B the travel brand ha vencido esta tarde al Liberbank Oviedo en otro partido sin brillo en el Palau d'Esports de Son Moix, pero que mantiene a los mallorquines mirando hacia arriba en la clasificación (83-76). Como en la anterior jornada ante el Tau Castelló, lo único importante es el triunfo, pero es evidente que este equipo debe crecer mucho más en todas las facetas si quiere aspirar a estar en lo más alto de la clasificación.

Esta Liga está muy igualada, pero no se puede sufrir tanto contra los equipos de abajo, sobre todo en la isla. No solo se puede depender del mayor talento de la plantilla para tumbar a rivales con problemas como el de hoy, una tarea que tiene sobre la mesa el técnico Félix Alonso.

Los mallorquines, ante unas dos mil personas en las gradas, han empezado dubitativos en defensa, poniéndoselo demasiado fácil al rival a la hora de conceder segunda oportunidades en el tiro, aunque la inspiración de Löfberg y Barac en ataque mantenía el nivel del equipo. Gracias a un triple de Joan Tomàs se ha instalado la mayor diferencia a 1:53 del final del primer cuarto (19-10), una diferencia que se ha mantenido hasta el segundo parcial (22-13).

Pero como suele ser habitual, el B the travel ha sufrido su pájara cuando menos la necesitaba. En lugar de ir a más, ha dejado que el Oviedo despertara. Malas decisiones en el lanzamiento, precipitaciones y pasividad en la pintura se ha traducido en que Jakstas ha puesto a los suyos por delante (27-28). Stainbrook ha deslizado en sus primeros minutos en casa que está para marcar diferencias. Su presencia ha dado vida a los baleares, que junto a un Bropleh entonado, con un triple en el último segundo, y más intensidad atrás ha vuelto a poner a los locales arriba en el marcador en el descanso (43-38).

El panorama no ha cambiado demasiado en el tercer parcial. El mayor pecado del B the travel ha sido no saber matar al adversario. Nunca ha podido escaparse en el electrónico y la ventaja se mantenía en cinco puntos como mucho. De hecho, el Oviedo ha llegado a empatar con una canasta de Arteaga (50-50) a 5:14 para el final. Los de Alonso estaban demostrando demasiadas dudas y una preocupante falta de confianza. Solo se ha mantenía a chispazos y porque tiene mucho mayor calidad y profundidad de banquillo que los carbayones. Y eso a veces en baloncesto es sufiente. Dos triples de Quintela han llevado la diferencia a seis (62-56), pero dos faltas de concentración imperdonables en apenas seis segundos han dejado el 62-60.

En el último periodo se han acabado las excusas. Un triplazo de Joan Tomàs y otro canasta de dos han puesto tierra de por medio (70-62) a 7:05 del final. El B the travel ha sido más contundente en la defensa y el acierto en ataque se ha elevado. Quintela ha anotado de tres a falta de 4:30 la renta de ocho se mantenía (75-67). Pero no se puede dejar con vida a un Oviedo que ha mantenido su fe, con un Llorente estelar, porque se han acercado a tres (77-74). Menos mal para los palmesanos que Stainbrook y Bropleh han demostrado sangre fría en un momento difícil, más algún error de los visitantes, para llegar al final con el aire suficiente (83-76).