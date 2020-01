El Palma Futsal se queda con las ganas en Valdepeñas (2-2)

2, Valdepeñas. Edu, Pablo Ibarra, Chino, José Ruiz y Cainan. También jugaron Nano, Dani Santos, Buitre, Rafael Rato y Manu García.



2, Palma Futsal. C.Barrón, Lolo, Joao, Ximbinha y Tomaz. También Hamza, Eloy Rojas, Raúl Campos, Nunes, Rafa López y Vilela.



Goles. 0-1 Nunes (min. 7); 1-1 Manu García (min. 8); 1-2 Lolo (min.30); 2-2 Buitre (min. 36). . 0-1 Nunes (min. 7); 1-1 Manu García (min. 8); 1-2 Lolo (min.30); 2-2 Buitre (min. 36). ÁRBITROS: Bernabéu Haro y González Ruano.

T. amarillas: A los locales Rafael Rato, Buitre y José Ruiz; y a los visitantes Hamza, Nunes y Tomaz.

El. El conjunto mallorquín no ha conseguido pasar del empate en la complicadaa pesar de adelantarse en hasta dos ocasiones y de mostrarse superior en la segunda mitad del partido (2-2). Los hombres de Antonio Vadillo han sacado un punto de una cancha en la que los manchegos solo habían dejado escapar cinco en lo que va de curso.

El Palma Futsal ha hecho méritos para llevarse la victoria del Virgen de la Cabeza, pero le ha faltado rematar la faena y ha acabado cediendo un empate en el marcador ante un rival directo en la clasificación.

El encuentro ha empezado muy eléctrico y bonito con dos equipos que querían buscar la portería rival. En esa situación de idas y venidas sería el Palma quien golpearía primero con un tanto de Nunes que se ha colado en la portería rival. En las siguientes acciones han tratado de ampliar rentas los de Vadillo con un disparo de Vilela a la media vuelta y otro desde lejos de Raúl Campos pero, sin embargo, se ha encontrado con un tanto rival que volvió a empatar el marcador. El autor del gol ha sido Manu García.

El partido ha seguido alocado con un ritmo frenético y dos equipos atrevidos. Sin un dominador claro el Palma ha dispuesto de una excelente ocasión con una volea de Lolo que se paseaba por la portería local y que cerca ha estado de rematar en boca de gol Ximbinha. Se ha llegado al último minuto y medio de primera mitad en la que el equipo verde pistacho sí ha logrado monopolizar la posesión del balón para disponer de tres muy buenas ocasiones en las botas de Raúl Campos, Nunes y Ximbinha. Ninguno ha logrado traducirlo en gol y los jugadores se han marchado a vestuarios con empate.

El descanso le ha ido bien a los dos equipos para recuperar oxígeno y salir con energías repuestas en la segunda mitad. Tanto unos como otros han mantenido el elevado ritmo de juego expuesto ya en los primeros veinte minutos sin un claro dominador. Rafa López ha probado en dos ocasiones suerte. También ha tenido su cuota de protagonismo Carlos Barrón con un paradón al disparo a bocajarro de Dani Santos. Han ido pasando los minutos sin que ninguno de los dos conjuntos deshiciera el empate con el que se habían ido al descanso y crecía el nerviosismo. Los baleares han aprovechado su ocasión en un contraataque letal en el que Tomaz le ha regalado el balón a Lolo para que marcara a placer.

Tomaz ha podido dar un golpe casi definitivo, pero Edu ha puesto el cuerpo en el mano a mano para detener el disparo del brasileño. El Palma no ha sentenciado con una triple ocasión con Raúl Campos, Tomaz y Ximbinha. Pero los locales, cuando más tocados estaban, han recibido el gol del empate en un contraataque que culminó Buitre. Raúl Campos ha probado volver a desnivelar la balanza con un cañonazo que no ha conseguido despejar Edu y que Ximbinha ha desaprovechado el rechace.

Los isleños han vuelto a demostrar una vez más la valentía que les caracteriza alineando portero-jugador a dos minutos del final. En la primera acción con ataque de cinco el balón le ha llegado a Ximbinha, que lo ha intentado a la media vuelta, pero el disparo ha salido fuera por poco. Ha sido la última gran ocasión.