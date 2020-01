Pozo ya es uno más

Alejandro Pozo es ya nuevo jugador del Real Mallorca. El joven extremo cedido por el Sevilla aterrizó ayer por la mañana en la isla, firmó su nuevo contrato como jugador bermellón y se desplazó hasta la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, donde protagonizó la sesión matinal que dirigió Vicente Moreno junto al resto de sus compañeros.

El joven futbolista andaluz, de 20 años, se integró a la perfección en la dinámica del grupo, un factor a tener en cuenta para el técnico valenciano, quien no descarta contar con él para el encuentro del próximo domingo ante el Valencia y que podría debutar con la elástica bermellona como titular en la eliminatoria de Copa de Rey frente al Zaragoza. "Voy a darlo todo por el Mallorca. Ahora mismo ya solo pienso en el encuentro de este fin de semana. Físicamente estoy bien, allí estaba entrenando, así que ojalá pueda debutar ya y tener minutos", indicó el extremo sevillano.

Pozo aterriza en la isla para intentar ayudar al equipo a conseguir el objetivo de la permanencia, algo que, según él, pueden lograr con "esfuerzo y dedicación". "Tenemos que luchar. Ahora mismo estamos ahí abajo, pero lo vamos a sacar adelante", señaló el joven, quien destaca por su uno contra uno, su velocidad y su desparpajo al contraataque.

Formado en la cantera hispalense y referente la pasada campaña en el Granada que ascendió a Primera, Pozo apenas ha entrado en los planes de Julen Lopetegui este curso. Solo ha actuado 38 minutos repartidos en tres encuentros, aunque sí es cierto que en la Liga Europa ha tenido mucho más protagonismo porque ha disputado los seis encuentros, así como también el de Copa del Rey en Riazor frente al Bergantiños gallego.

Sevillista de cuna, compartirá vestuario con el exbético Salva Sevilla, a quien conoce y elogia: "He estado en contacto con él. Es un pedazo de futbolista y ojalá me aporte mucho. He de aprender de él", admitió el futbolista, quien destaca por su versatilidad en banda derecha: "Soy polivalente y con mucha velocidad. Me gusta desbordar y ojalá pueda darle muchas alegrías a esta afición".



Pozo comparte con Aleix Febas o Take Kubo el perfil de joven jugador, con poca experiencia en la categoría, pero con una gran proyección. El extremo sevillano busca en Son Moix los minutos que no ha tenido en el Sánchez Pizjuán, donde tiene la intención de volver a jugar como extremo y no como lateral.

El de Huévar del Aljarafe se convierte en la primera incorporación del conjunto bermellón en el presente mercado invernal. Tras la marcha de Aridai Cabrera a Las Palmas, el futbolista andaluz es la primera bala de la dirección deportiva para encaminar la delicada situación del equipo, que ocupa puestos de descenso al paso por el ecuador de la competición.