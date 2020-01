Mandiola: "El año pasado nos mató no tener banquillo"

Manix Mandiola ha pasado revista esta mañana a la actualidad del Atlético Baleares, en la previa del encuentro de este domingo ante Las Palmas B. El técnico blanquiazul ha insistido en la idea de que el equipo necesita fondo de armario para llegar con plenas garantías a final de temporada. "El año pasado nos mató no tener banquillo, en tres eliminatorias igualamos en dos a nivel de goles y en otro ganamos y jugamos hasta julio, pero no subimos. Hay que aprender de los errores de la historia reciente.

Sobre el capítulo de fichajes, Mandiola ha aclarado que deciden entre él, Messow, director deportivo, y el presidente Ingo Volckmann. "Sobre altas y bajas nosotros hablamos tanto para fichar o dar bajas con el presidente y Patrick. Lo hablamos entre nosotros, doy mi opinión y el club decide", ha señalado.

Sobre la idea de dar la baja federativa a Canario, lesionado de larga duración, Mandiola no ha aclarado en qué punto se encuentra la negociación. "Con Canario no he hablado. El fútbol necesita rendimiento inmediato, no hablar dentro de un mes, soy escéptico con los jugadores lesionados. Doy opinión en un foro donde toca", ha indicado.

Respecto a su rival del domingo ante Las Palmas B, Mandiola recela del filial canario. "Es un partido contra un filial imprevisible, que si tiene un día bueno te la lía, como hizo el Espanyol al Andorra. Estamos bien y sea filial o no, son equipos de la misma categoría y el problema sería no hacer bien lo nuestro, pero creo que competiremos bien", ha destacado. "Lo importante es jugar bien, tenemos 45 puntos en 20 jornadas, 10 más que la temporada pasada a estas alturas, que acabamos sacando ocho más el golaverage al Hércules. Los números son buenos y ganaremos o perderemos partidos, pero si seguimos con esta media ni tan mal", ha añadido.

El Baleares acumula varios encuentros lejos del Estadi Balear sin lograr marcar gol, una circunstancia que para el técnico blanquiazul depende de la racha goleadora de sus atacantes. "Se debe a la racha de delanteros. Ganamos partidos en Pontevedra con media ocasión, por ejemplo. Va por rachas. El Cádiz parecía que iba a subir a Primera en diciembre y nos pasa a todos. No hemos perdido dos partidos de liga seguidos", ha puntualizado.

El de Eibar ha confirmado las bajas de Rovirola, Ferrone y Jorge Ortiz: "Rovirola tiene una pequeña rotura, mínima en el gemelo y como no es el último partido no arriesgará. Luca y Jorge estará ya para la semana que viene".

Mandiola también confirmó el interés sobre Óscar Gil. "He dado una opinión en el foro interno, puede ser un jugador interesante, el año pasado caímos por falta de efectivos atrás. No sé si vendrá, también me gustaría que viniera Sergio Ramos. Yo doy mi opinión y decide la dirección deportiva", ha comentado. Además, ha confirmado el adiós de José García, que se marcha rumbo al Pontevedra tras no disponer de minutos esta temporada. "José García no tenía minutos y el club y él han encontrado una salida. El jugador está contento con su destino y todos contentos", ha concluido.