Dreyer: "Debemos aprender a ganar incluso jugando mal"

Como es habitual cuando el Urbia Voley Palma arrastra una derrota de la anterior jornada, Marcos Dreyer no se muerde la lengua en la rueda de prensa previa al siguiente encuentro. Antes de medirse mañana, a partir de las 19:00 horas, al Arenal Emevé en Son Moix, el técnico advirtió que a su equipo le hizo "mucho daño la derrota en Castelló porque queríamos dar un golpe sobre la mesa ante nuestro primer rival en la Copa del Rey".

"Nos entraron muchas dudas y no podemos volver a permitírnoslo porque tenemos las armas para ganar a un equipo como L'Illa Grau", argumentó Dreyer. A pesar de ello, el entrenador brasileño matizó que, a su entender, no fue "un problema de actitud sino de frustración porque faltó contundencia en el ataque y parecía que el balón no corría".

Ante esta situación de impotencia, el técnico del Urbia señaló que quiere que su equipo "no sufra por la necesidad de jugar bien", considerando que la plantilla debe "aprender también a ganar sin estar a nuestro máximo nivel".

"El Emevé es el mejor equipo de esta Superliga", afirmó tajante Dreyer esgrimiendo que los lucenses "han demostrado que, manteniendo la base del equipo que ascendió el año pasado, se pueden sacar buenos resultados con dos o tres fichajes".

El brasileño no escondió que, para sus pupilos, supone "una revancha" por la derrota de la primera vuelta en su pista.