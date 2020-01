El B the travel brand vuelve a quedarse sin Xavi Rey

Al B the travel brand le crecen los enanos. El equipo mallorquín se queda sin Xavi Rey para un tiempo todavía indefinido al haber recaído de su lesión. El pívot catalán, que cuajó su mejor actuación en la anterior jornada en el triunfo ante el Tau Castelló (76-74), sufre una rotura parcial del tendón del peroné que le volverá a ingresar en la enfermería. "No somos optimistas", ha reconocido esta mañana el técnico Félix Alonso en su comparecencia para analizar el duelo de este domingo ante el Oviedo en el Palau d'Esports de Son Moix (18 horas).

La próxima semana será sometido a diversas pruebas para conocer el alcance de una lesión producida ante el Marín y que ya le costó varias semanas de ausencia de la pistas. Y cuando parecía que la tenía olvidada, aunque Rey mantenía sus precauciones, una acción puntual en el duelo ante el Tau Castelló, al intentar defender en la última jugada del encuentro, volvió a sentir mucho dolor. Todo un contratiempo para el preparador leonés, que dejó claro que no se plantean desprenderse de sus servicios. "Para nosotros va siempre la persona por encima del jugador. Xavi Rey será jugador de esta plantilla hasta final de temporada sea el diagnóstico que sea", ha comentado recordando que a Matt Stainbrook ya le trataron igual. Precisamente el pívot estadounidense, aunque no está al cien por cien, ni mucho menos, tendrá minutos frente a los asturianos. "Hace ya unas semanas que entrena bien. No está a su nivel, pero será de ayuda", ha resaltado celebrando que podrá utilizarle para la rotación en la pintura junto a Chema González, Barac y Tunde.

Respecto al duelo ante el Oviedo, que ocupa la antepenúltima plaza en la tabla, con cinco victorias y doce derrotas, el leonés no se fía. "Es un equipo peligroso, independientemente de la posición que ocupe en la clasificación. Evidentemente van a venir con una necesidad que les hace aún más difíciles. Hay que tener en cuenta que hablamos de una plantilla que repiten seis jugadores de la temporada pasada y que quedaron en la cuarta clasificación. Han tenido problemas con las lesiones y cambios de jugadores y eso les ha generado una falta de continuidad pero tienen jugadores de mucha calidad".

Alonso es consciente que deben volver a obtener el triunfo."Básicamente lo que queremos es ganar. Con todo el respeto puedo decir que los dos equipos estamos con objetivos distintos, hay siete victorias de diferencia. El objetivo para nosotros pasa por recuperar la solidez de los partidos en casa como el de Coruña o Breogán, tener una línea de una buena continuidad durante los primeros 40 minutos y hacer un buen baloncesto, que es algo que en los dos últimos partidos de casa no logramos. No es tanto el hecho de perder, pues la semana pasada ganamos, pero las sensaciones no fueron las mejores, a pesar de la victoria. La cuestión es cómo se produce la victoria o derrota y el equipo es plenamente consciente de que hay ser fuertes en casa", se ha explayado.

El técnico quiere elevar el rendimiento de sus pupilos. "El hecho de tener doce jugadores ha de servir para marcar un ritmo y una intensidad muy alta. Al día de hoy somos la segunda mejor defensa de la competición. En los últimos partidos el número de puntos que recibimos por cada 100 posesiones ha aumentado en 5'4, eso significa que hemos bajado nuestro nivel de intensidad defensiva y es algo que tenemos que recuperar", ha deseado.