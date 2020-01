Vea la entrevista que Rafa Nadal ha concedido al programa '60 Minutes' de la CBS

El número uno del tenis mundial, Rafa Nadal, concedió una entrevista al programa '60 Minutes' de la cadena norteamericana CBS después de terminar la temporada 2019. Jon Wertheim, mítico redactor de la revista 'Sports Illustrated', acompañó a Nadal en Mallorca durante una semana para ver el día a día del mallorquín.



En la grabación, hecha en Manacor, el manacorí repasa su trayectoria deportiva, desde sus inicios hasta el presente, donde lidera el ranking mundial a sus 33 años. Nadal también habla en la entrevista de sus relaciones familiares y de su gran vínculo con el municipio mallorquín.







Nadal ha querido agradecer en sus redes sociales a '60 Minutes' por "venir" a Manacor y por "esta pieza".





Later today in the US... @60Minutes Thanks for coming and for this piece. ?? pic.twitter.com/n7ukS8BsHn